  4 mesures à prendre si on doit se rendre au travail

Certains emplois exigent la présence de leurs travailleurs. On pense notamment aux supermarchés, aux pharmacies et à certains emplois de bureau dans des organisations névralgiques. Si vous êtes requis au travail, que devriez-vous faire pour éviter la propagation de la COVID-19 ?

Dans les transports en commun

Si vous devez utiliser le transport collectif, essayez de moduler vos heures de déplacements pour éviter les foules à l’heure de pointe. Montez par la porte arrière des autobus — c’est d’ailleurs exigé par la STM — et respectez une « saine » distance entre vous et les autres passagers. Les autorités de santé publique recommandent de 1 à 2 m. Dans le métro, portez des gants si vous devez tenir les rampes et poteaux et, là aussi, restez à une bonne distance des autres voyageurs.

Dans les lieux publics

Limitez le plus possible votre présence dans des lieux publics. Par exemple, faites votre café à la maison et apportez-le plutôt que d’utiliser les installations du bureau. Une fois au boulot, évitez d’ailleurs les discussions à plusieurs autour de la machine à café.

Au bureau

Assurez-vous de toujours garder une bonne distance avec vos collègues, la recommandation étant toujours de 1 à 2 m. L’espace entre les différents postes de travail devrait également être augmenté en conséquence. Si ce n’est pas le cas, exigez-le. Si vous devez absolument toucher des appareils utilisés par tout le monde, désinfectez-les régulièrement. Faites de même avec votre clavier, votre souris et votre téléphone. Qui plus est, bannissez les salles de réunion. Toutes les rencontres de groupe devraient plutôt avoir lieu par visioconférence. Vous pouvez aussi demander à votre employeur de vous fournir les outils de protection, des gants par exemple, si vous avez à manipuler de la marchandise. Dans le commerce de détail, plaidez en faveur de l’instauration d’une règle de paiement par carte bancaire si ce n’est déjà fait afin d’éviter de toucher des billets et de la monnaie qui ont circulé dans de multiples mains.

En tout temps

Lavez vos mains fréquemment et pendant au moins 20 secondes dès que vous touchez des surfaces ou des objets qui auraient pu être contaminés et évitez de toucher votre visage, recommande l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Si ce n’est pas possible, vous pouvez toujours utiliser une solution hydroalcoolique. Rappelez-vous que le virus vit probablement au moins quelques jours sur certains objets. Enfin, si vous éprouvez des symptômes ou avez été en contact avec une personne malade, soyez bon citoyen : isolez-vous sur-le-champ à la maison.