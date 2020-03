À vous de jouer

Monica Seles et Martina Hingis

Justine Henin et Lindsay Davenport

Steffi Graf et Serena Williams

Chris Evert et Martina Navratilova

Steffi Graf et Serena Williams

Steffi Graf et Serena Williams ont occupé 186 semaines, sans interruption, la tête du classement de la WTA. Steffi Graf d’août 1987 à mars 1991 et Serena Williams de février 2013 à septembre 2016.