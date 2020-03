Services essentiels: Les succursales de la SAQ et de la SQDC demeurent ouvertes

Avis aux amateurs de vin ou de cannabis: Les succursales de la SAQ et de la SQDC demeurent ouvertes, malgré la fermeture des entreprises et commerces non-essentiels.

François Legault a mis le Québec sur «pause» pour trois semaines et annoncé lundi que toutes les entreprises et les commerces non essentiels devront fermer leurs portes.

Dans les minutes qui ont suivi, les clients se sont rués vers les succursales de la SAQ et de la SQDC.

«Les succursales de la SAQ demeurent ouvertes, mais il faudra limiter le nombre de personnes de manière à respecter la distanciation sociale», a aussitôt fait savoir la société d’État, sur son fil Twitter.

C’est le cas également pour la SQDC, selon nos informations.

