COVID-19: 78 nouveaux cas confirmés en Ontario

Les autorités ontariennes annoncent 78 nouveaux cas confirmés de COVID-19, faisant passer le bilan de l’Ontario à 489 cas confirmés.

Il s’agit de la plus importante augmentation quotidienne observée dans cette province depuis le début de la crise, a souligné Global News, lundi en fin de matinée.

L’Ontario compte six décès liés à la maladie. Le plus récent décès est celui d’un octogénaire qui n’avait pas voyagé et qui n’avait pas été en contact avec une personne atteinte. Il est mort dans un hôpital de Lindsay, dans la région de Kawatha Lakes.

Jusqu’à maintenant, l’Ontario a testé pour la COVID-19 plus de 28 000 personnes, a rappelé Global.