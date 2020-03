COVID-19: «arrivez-nous avec des projets porteurs», dit Génome Québec

Génome Québec lance un appel aux chercheurs québécois. Toutes les propositions de projets et solutions génomiques en lien avec la COVID-19 sont les bienvenues afin d'aider à enrayer la pandémie.

«Arrivez-nous avec des projets porteurs et des idées qui sont intéressantes pour le court terme, mais pour le long terme aussi, parce qu’il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Là, on a la COVID-19, mais qu’est-ce qu'on va avoir dans deux ans, dans trois ans? On ne le sait pas», a expliqué le vice-président, Affaires scientifiques chez Génome Québec, Serge Marchand, à l’émission Dutrizac sur QUB radio, lundi.

Alors que l’appel aux chercheurs québécois vient tout juste d’être lancé, M. Marchand affirme avoir déjà reçu «une vingtaine de projets» chez Génome Québec, un organisme à but non lucratif qui a pour mission de catalyser le développement et l’excellence de la recherche en génomique.

«Là-dedans, il y a autant des gens qui vont travailler pour essayer de développer un vaccin rapidement, mais il y en a d’autres qui utilisent des techniques qui sont déjà sur le marché, des médicaments qui ne coûtent à peu près rien, et qui vont bloquer, par exemple, l’inflammation. D’autres sont en train de travailler sur des tests diagnostiques très rapides.»

Serge Marchand tient à mentionner que si les projets qui leur sont soumis sont prometteurs, le financement ne sera pas un problème.

«Tous les projets sont intéressants. Le message clair qu’on a reçu, c’est: “ne vous souciez pas du fait est-ce qu’il y a assez d’argent pour les projets que vous allez nous amener. Si ce sont des projets porteurs, on va en trouver”», a-t-il lancé.