[EN IMAGES] COVID-19: Ruée vers la SQDC à Québec

Quelques minutes après l'annonce du premier ministre François Legault, qui a demandé la fermeture de tous les commerces non essentiels, les clients se sont rués vers la SQDC.

À la succursale de Sainte-Foy, lundi, environ 75 personnes faisaient la file dans le stationnement en face de la boutique qui vend des produits de cannabis. On se serait cru de retour au moment de l'ouverture des succursales, en 2018, alors que l'affluence était très importante et que les files s'allongeaient partout au Québec.

Les gens font la file pour accéder à la SQDC de la rue Bouvier à Québec. L’agent de sécurité demande aux gens de garder au moins un mètre de distance entre chacun. #COVIDー19 @tvanouvelles pic.twitter.com/ngYEfSSdpV — Marc-André Boulianne (@marcandrebou) March 23, 2020

Lundi, à Sainte-Foy, la distance de deux mètres entre les personnes, recommandée par les autorités de santé publique, n'était pas toujours respectée.

Le premier ministre a pourtant mentionné dans son point de presse que la SQDC et les succursales de la SAQ allaient demeurer ouvertes. Les clients, eux, s'attendaient au contraire.

Photo Stéphanie Martin

Pour Guy Bélanger, «tout ce qui n'est pas essentiel, tant que faire se peut, devrait être fermé. Les SQDC, je ne crois pas que ce soit un essentiel». Lui qui a renouvelé sa provision de cannabis il y a quelques jours. Il n'avait pas l'intention d'acheter la quantité maximale. «J'ai juste besoin d'un ajustement de dernière minute.»

Vincent et Andrei, croisés plus loin dans la file, se sont dépêchés à venir, au cas où la boutique devrait fermer ses portes. Ils ne pensaient pas non plus que la SQDC sera classée service essentiel. «Je vais acheter un peu plus que d'habitude», a confié Vincent. De son côté, Andrei va acheter la quantité régulière, mais estime aussi que les succursales seront appelées à fermer. Il s'attendait à devoir patienter une heure avant de pouvoir entrer.

À la porte, un employé, qui n'a pas voulu commenter, faisait entrer les client au compte-goutte. Il n'a pas voulu indiquer au Journal le nombre de clients qui étaient admis à la fois à l'intérieur.

SAQ

Photo Stéphanie Martin

À la SAQ, les files commençaient aussi à se former en après-midi lundi. À la succursale de la SAQ Express des Halles de Sainte-Foy, une dizaine de personnes patientaient à l’extérieur. Le nombre de clients admis à la fois est aussi limité dans ces commerces.

