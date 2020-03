Il faut accepter sa part de responsabilité

J’ai replongé dans une période difficile de ma vie en lisant la réaction violente de celle qui, ce matin, vous déversait sa hargne contre un monsieur qui vous avait décrit à quel point l’humour avait joué un rôle important dans la réussite de sa vie de couple, qui dure depuis 62 ans.

Elle ne voyait aucune raison de trouver drôles les années qu’elle avait perdues à endurer un mari alcoolique et à se faire accuser par ses enfants, une fois le mari décédé, de leur avoir ruiné la vie en ne les ayant pas sortis de là, alors qu’elle ne faisait que son devoir, disait-elle.

Elle terminait en étalant à quel point c’était toujours plus difficile pour les mères que pour les pères d’élever des enfants et en te lançant en pleine face qu’elle n’était pas, et n’avait en fait jamais été heureuse, de toute sa vie.

J’ai vécu quelque chose de semblable avec un mari comme le sien, et je voudrais lui dire qu’aujourd’hui, rendue à 70 ans, j’ai enfin fait la paix avec mes enfants à qui j’avais fait subir pareil calvaire par mon incapacité à quitter leur père avant que la situation ne les traumatise trop profondément. Tout ce que j’ai tenté de leur donner de bon comme mère s’est effacé devant ce qu’ils ont eu à endurer de la part d’un père que je leur imposais en dépit de ses vices.

Ça m’a pris 20 ans à me reconstruire et à recoller les morceaux avec mes enfants. Mais il a fallu avant tout que je reconnaisse mes torts et que j’aille chercher de l’aide pour comprendre mes raisons de n’avoir rien fait quand il en était encore temps.

Cette femme ne m’aimera certainement pas, mais elle a l’obligation de reconnaître sa grosse part de responsabilité dans le désarroi dans lequel elle a contribué à plonger sa famille, avant d’espérer avoir la moindre chance de repartir en neuf. Ce n’est pas facile à faire, mais c’est possible. J’en suis la preuve vivante.

Une qui en a bavé, mais qui est désormais fière d’elle

C’est un fait que rien ne peut s’améliorer dans une relation conflictuelle s’il n’y a pas une volonté sincère de part et d’autre de reconnaître ses responsabilités. Sous le couvert d’agir pour le bien de ses enfants, cette femme ne faisait que leur imposer une situation dont elle n’avait pas la force de se sortir elle-même. Tout peut se pardonner dans la mesure où la faute commise est reconnue. Car bien souvent dans des cas comme celui-là, la faute commise l’a été de bonne foi.