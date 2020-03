Coup de cœur

Lancement

Rêves à colorier – Ariane DesLions

Photo courtoisie

L’artiste pour enfants, Ariane DesLions, fera le lancement de son nouvel album en direct sur YouTube ce soir. Rêves à colorier sera danser vos petits avec sa musique ludique. La travailleuse sociale de formation a aussi publié quelques capsules web éducatives et musicales qui pourront occupés vos enfants.

Ce soir à 19h sur la chaîne YouTube Ariane DesLions Fabricoleuse

Je reste

Web

Exposition virtuelle

Photo courtoisie

La Galerie Lenoir a décidé de faire une exposition virtuelle pour donner un peu de visibilité à des artistes et ajouter un peu de beau en cette période morose. Ainsi, vous pourrez découvrir neuf artistes qui présenteront chacun quatre œuvres.

Disponible jusqu’au 25 mars sur le Facebook et l’Instagram de la Galerie Lenoir

Livre

Robot

Photo courtoisie

Ce livre démystifie les robots. Souvent on s’imagine un robot comme quelque chose qui a une forme humanoïde, mais cet ouvrage nous rappelle qu’un robot c’est aussi un ordinateur qui peut être d’une très grande taille ou encore minuscule. Fascinant!

Sorti en librairie le 18 mars

Album

Les rêves sont faits – Tomas Jensen

Photo courtoisie

Ce musicien aux origines argentines qui a vécu au Brésil et en France et qui habite maintenant Montréal saura mettre du soleil dans vos journées avec ce nouvel album. Tomas Jensen raconte ses rêves, ses troubles et ses amours sur cet opus.

Sorti le 20 mars

Télé

En toute innocence

Photo courtoisie

Thema Canada a débrouillé ses chaînes pour permettre aux Canadiens de mieux se divertir avec les chaînes France 24, Planète+, STUDIOCANAL, ES1 et Saisons. Ce soir, à STUDIOCANAL, une chaîne qui présente des films de grands réalisateurs français et européens des années 1930 à 2000, le long-métrage d’Alain Jessua, En toute innocence, sera présenté. On y suit Paul et son fils, des architectes. Le paternel sera victime d’un accident de voiture. Mais, est-ce vraiment un accident?

Ce soir à 20h à STUDIOCANAL

Télé

Tout s’embellit avec Julie

Photo courtoisie

La designer Julie Asselin et son équipe d’experts en immobilier et rénovation sont de retour pour une cinquième saison de Tout s’embellit avec Julie. Ce soir, pour le premier épisode, ils rénoveront une salle de bain avec une douche vitrée et un bain autoportant.

Ce soir à 20h à V

Web

Animation pour enfant de l’ONF

Photo courtoisie

En cette période de pandémie, le site web de l’Office national du film du Canada est une véritable mine d’or en matière de divertissement. Pour occuper les enfants, on y retrouve une panoplie d’animations de qualité.

Disponible sur onf.ca

Livre

Méconnaissable

Photo courtoisie

L’auteure Valérie Jessica Laporte raconte l’histoire d’une jeune fille autiste qui vit mal avec sa différence. Elle sent que ses proches ont aussi de la difficulté à l’accepter et que ça leur fait du mal. Elle décidera donc de fuguer. Ce roman nous fera suivre sa quête identitaire de manière touchante.

Sorti en librairie le 18 mars

Livre

Un amour de Klonk

Photo courtoisie

François Gravel nous présente un nouveau roman de la série jeunesse qui met en vedette le sympathique Klonk. Aujourd’hui dans la quarantaine, le personnage décide qu’il devrait se marier... même s’il n’a pas encore de conjointe. Son ami écrivain, Fred, lui viendra en aide. Klonk veut une que sa femme soit une championne d’échecs et qu’elle sa peau soit de la même couleur des biscuits feuille d’érable.

Sorti en librairie le 17 mars