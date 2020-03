La solidarité, OK boomers?

Et si nous faisions un pacte : nous, les jeunes, on fait tout en notre pouvoir pour vous protéger de la COVID-19, mais ensuite, vous faites la même chose pour nous sauver de la crise climatique, OK boomers ?

Cette semaine, le slogan « Partage l’info, pas le virus », diffusé par le gouvernement québécois, a pris d’assaut le web. Plusieurs influenceurs et artistes ont incité les adolescents et les jeunes adultes à prendre au sérieux les recommandations du gouvernement.

Pourtant, même s’il est maintenant interdit de se rassembler entre amis, je constate que les gens de ma génération se sentent moins touchés par le coronavirus. Ils et elles mettent en péril la vie des plus vulnérables en ne prenant pas systématiquement les précautions nécessaires pour stopper l’épidémie. Les jeunes doivent être conscients des effets de leur comportement sur la santé publique.

Quand il est question de crise environnementale, j’observe que mes aînés se sentent moins concernés, plaçant les jeunes devant des perspectives d’avenir incertaines. Les gens plus âgés doivent être conscients de leur responsabilité vis-à-vis le réchauffement climatique.

Deux crises, deux générations. Et si c’était l’occasion de s’unir pour combattre ?

Tous ensemble pour vaincre

Même si les générations sont caractérisées par leurs différences, elles partagent le même monde.

Dans l’urgence, il est impératif de faire fi de ce qui nous distingue et de faire front commun pour la santé de la collectivité et celle de la Terre.

Aux personnes qui constituent ma génération, j’aimerais poser la question : peut-être n’êtes-vous pas à risque de mourir du coronavirus, mais seriez-vous capables de vivre avec une mort sur la conscience pour le reste de votre vie ?

À mes aînés, j’aimerais poser la question : seriez-vous capables d’avoir la conscience en paix, sachant que vous laissez aux plus jeunes une planète dont les heures sont comptées ?

Ne nous divisons pas. Traversons ces crises collectivement. Ensemble, nous vaincrons !