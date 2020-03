Le maire de Lavaltrie déplore le manque de transparence de la direction de Santé publique

Le maire de Lavaltrie dans la région de Lanaudière, où les quatre décès liés à la COVID-19 sont survenus à ce jour, déplore le manque de transparence de la direction de Santé publique.

« Il y a définitivement une urgence d’informer la population, lance avec insistance Christian Goulet, maire de Lavaltrie. On n’a pas l’heure juste. On est dans un néant. Il faut que les gens sachent à quoi s’attendre et savoir les vraies choses. »

Depuis mercredi dernier, c’est la panique dans la petite communauté de Lanaudière. Quatre décès ont été répertoriés provenant d’un seul et unique endroit; la résidence pour personnes âgées Eva, située sur le chemin de Lavaltrie. De multiples commerces ont pignon sur rue dans ce secteur.

Leadership

Le maire dit se fait bombarder de questions par ses citoyens inquiets. Or, il se désole de ne pas avoir de réponses à leur offrir.

« Les citoyens veulent des réponses, des réponses que je n’ai pas. Je m’attendais à avoir davantage de soutien de notre réseau de la santé », déplore le maire.

« On apprend tout en même temps que tout le monde lors des points de presse du premier ministre [François Legault], poursuit-il. Comment se fait-il que cette façon de faire ne se déploie pas dans les régions, alors que nous sommes directement affectés et que la population a besoin de réponses? C’est pas compliqué. Ce qu’on demande, c’est que la Santé publique de Lanaudière prenne le leadership et informe notre population des mesures mises en place, afin de la rassurer. »

De nouveaux cas

D’autres personnes âgées auraient été testées positives au coronavirus au cours de la fin de semaine, dans la résidence qui est devenue un foyer de propagation important, rapportait La Presse ce matin.

« On ne l’a pas, l’information. Au-delà de la transmettre à nous, c’est de le faire pour les citoyens. On comprend l’aspect confidentiel des dossiers. Ce qui est important, c’est les mesures qui sont prises, et OUI, combien il y a de cas dans la résidence EVA. Elle constitue une priorité pour l’instant », conclut le maire.

La direction de Santé publique doit d’ailleurs tenir une conférence de presse à 14 h 30, cet après-midi.

Plus de détails à venir.