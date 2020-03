Les conseils de David Saint-Jacques pour bien vivre son isolement

Comme plus d’un milliard d’êtres humains, l’astronaute David Saint-Jacques est confiné dans sa résidence du Texas avec sa famille pour lutter contre la propagation de la COVID-19.

Le Québécois a déjà une solide expérience de l’isolement qu’il a pratiqué avant et pendant son séjour dans la Station spatiale internationale l’an dernier.

«Je suis comme beaucoup de gens, isolé à la maison avec la famille, en essayant de travailler à distance. On a l’avantage d’avoir déjà vécu ça l’isolement et le confinement. Ce n’est pas trop nouveau pour nous», a-t-il dit en entrevue à LCN.

David Saint-Jacques dit qu’il a développé quelques trucs pour bien vivre ces moments particuliers.

«Il faut garder une perspective générale de pourquoi on fait cela. Il ne faut pas perdre de vue le but nos actions, de notre isolement, tout en se concentrant sur le présent», explique-t-il.

«À bord de la Station spatiale internationale, il y a un graffiti qui dit "il n’y a rien de plus important que ce que tu fais en ce moment".»

Il poursuit en indiquant qu’il est important de s’en tenir à une routine bien établie.

«Un truc qui me sert très bien personnellement, c’est d’abord de garder une routine saine, de s’organiser. D’avoir une partie de la journée où l’on dit que c’est le travail, puis une fois que c’est fini, c’est fini! Se fixer des limites pour regarder ou lire les nouvelles. Bien manger, faire de l’exercice, garder une discipline de sommeil», détaille-t-il.

Enfin, l’astronaute indique qu’il est important de penser aux autres dans de telles circonstances d’isolement ou de confinement.

«Il y a une grande source d’apaisement quand on concentre notre action sur les autres. Que ce soit les personnes âgées de notre entourage, ou les plus fragiles de notre société. Penser aux autres, ça aide à sortir de son nombril [...] Ce sont des valeurs proches des Canadiens et des Québécois.»