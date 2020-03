Montréal achète pour 500 000$ de désinfectant

La Ville de Montréal a commandé pas moins de 50 000 bouteilles de désinfectant à mains la semaine dernière, pour faire face à la crise du coronavirus.

Une dépense de 500 000$ à cet effet a été approuvée par les élus du comité exécutif, à huis-clos, vendredi.

Ces bouteilles serviront aux employés municipaux, principalement ceux qui doivent assurer les services essentiels, et qui sont toujours en contact avec les citoyens.

«Ce se ne sont pas tous les employés municipaux qui ont accès à de l’eau et du savon dans le cadre de leur travail, est-il spécifié dans des documents de la Ville. La non réalisation de cet achat serait de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population et celle des employés municipaux.»