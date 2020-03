Ne propagez pas le virus, propagez le Québec inc.

Le premier ministre François Legault a incité tous les Québécois à acheter localement et en ligne pour contrer les impacts de la COVID-19. Dans cette chronique qui durera tout le temps que la crise durera, nous nous proposons d’identifier des entreprises près de chez vous qui pourraient vous aider à traverser cette période hors de l’ordinaire.

Les tartelettes du Dr Horacio Arruda

Photo courtoisie

Le bistro Les Moutons noirs de Québec du chef Jason St-Amant tente par tous les moyens de survivre à la crise de la COVID-19 et propose un menu pour emporter. Un produit pourrait peut-être lui permettre de traverser la crise : les tartelettes portugaises du Dr Horacio Arruda. Depuis qu’elles sont offertes, le nombre de commandes a explosé.

► www.facebook.com/bistrolesmoutonsnoirs

Des produits pour le corps

Photo courtoisie

L’entreprise Oneka à Frelighsburg en Montérégie offre des produits de soins corporels (shampooing, savon) bios faits avec des plantes locales. La boutique a été fermée à cause de la COVID-19, mais la boutique en ligne demeure ouverte.

► onekaelements.com

Du cidre de la Montérégie

Photo courtoisie

La Cidrerie Verger Hemmingford offre ses produits dans plus de 500 points de vente au Québec, dont plusieurs détaillants de la Société des alcools du Québec (SAQ), épiceries et dépanneurs. « Notre cidre est fait à partir de pommes fraîches, cultivées et récoltées à la main au Québec. C’est un produit 100 % local, sans ajout d’arômes artificiels ou de concentré de pommes », décrit Stéphanie Beaudoin, une des propriétaires.

► www.vhemmingford.com

Un service de formation en ligne

Photo courtoisie

Illuxi est une jeune entreprise montréalaise qui se spécialise dans la conception, la production et la diffusion d’expériences d’apprentissage immersives et interactives. Elle a développé une plateforme technologique qui permet notamment de diffuser de la formation en ligne. Depuis le début de la crise de la COVID-19, elle a modifié son modèle d’affaires pour permettre à des entreprises dont les employés sont contraints de travailler à la maison de diffuser leur propre contenu. « On a ouvert notre plateforme de diffusion à n’importe qui », explique Philippe Richard Bertrand, un des associés d’Illuxi.

► illuxi.com

La cabane à sucre à la maison

Plusieurs cabanes à sucre qui ont dû fermer leur salle à manger offrent un menu à emporter et un service de livraison. C’est le cas notamment du Bistreau d’érable à Sainte-Lucie-de-Beauregard, du Domaine Labranche à Saint-Isidore-de-la-Prairie, du Vignoble Du Ruisseau à Dunham, de L’Érablière Bernard à Granby, de La Petite Cabane d’la Côte à Mirabel, de la Cabane à Pommes à l’Érable Labonté à Oka, de l’érablière Aux petits plaisirs à Warwick et de la Cabane à sucre Côte-à-Joly à Saint-Jean-de-Matha. En prime, le groupe La Chasse-Balcon proposait dimanche une prestation Spécial Cabane à sucre sur Facebook pour égayer votre brunch.