Télétravail : Petit coffre à outils informatiques

Certains d’entre nous sont bien habitués au télétravail. D’autres – distanciation sociale oblige – s’initient à une méthode de travail avec laquelle ils étaient peut-être moins familiers avant l’apparition de la COVID-19. À défaut d’avoir trouvé un remède au virus, voici quelques outils informatiques pouvant faciliter votre quotidien.

Pour les réunions

Pour organiser une réunion d’équipe, Doodle peut vous aider à trouver une journée et une plage horaire qui conviennent à tous. Les participants peuvent indiquer d’un clic s’ils sont disponibles ou non à différentes heures.

Skype, FaceTime, Messenger, WhatsApp sont quelques outils de communication simples et sans frais pour tenir une visioconférence à distance. C’est également pratique pour éviter de payer des frais interurbains reliés à un appel téléphonique conventionnel.

La version gratuite de Zoom a une limite de 40 minutes pour les appels vidéo de groupe. Jusqu’à 100 participants sont bienvenus dans une même réunion. GoToMeeting est une autre option, quoique payante, pour les réunions en ligne.

Google Hangouts et Microsoft Teams offrent aussi des services de messagerie instantanée et de vidéoconférence, entre autres.

Partage de fichiers

Certains fichiers plus volumineux (ex.: clip audio) sont difficiles à transférer par courriel. Un message vous dit qu’il n’est pas possible de l’envoyer au destinataire? Pas de problème! WeTransfer vous permet d’envoyer jusqu’à 2 GB de fichiers gratuitement. C’est un outil simple à utiliser. En effet, pas besoin d’installer un logiciel.

Dropbox permet aussi le stockage gratuit de 2 GB. Vous pouvez accéder à vos fichiers à distance et les partager avec vos collègues.

Google Drive est utile pour partager des documents, mais également pour le travail collaboratif. Plusieurs membres de l’équipe peuvent apporter des changements à un même document, par exemple.

MindMeister, qui permet le partage de cartes mentales, peut-être adapté aux personnes plutôt visuelles. C’est pratique, par exemple, pour un remue-méninges en ligne.

Avec la messagerie instantanée Slack, il est possible de regrouper les conversations à un même endroit, plutôt que de multiplier les courriels. L'outil offre d’autres fonctionnalités comme le partage de fichiers.

Gestion de projets et d’équipes

Certains outils donnent une vue d’ensemble sur un projet et son avancement, et facilitent la gestion d’équipes du confort de son foyer. Par exemple, vous pouvez mettre en place un calendrier d’équipe ou une liste de tâches à accomplir de façon commune ou bien visualiser le flux de travail, afin de savoir qui fait quoi, à quel moment. Asana, Trello, Monday, Jira, Basecamp sont quelques plates-formes offrant de telles fonctionnalités; même si la liste est bien plus longue.

Gestion du temps

Facile de perdre le fil du temps lorsqu’on travaille chez soi, concentré et sans distractions. Des outils comme comme Toggl ou Clockify permettent d’enregistrer le temps que vous consacrez à différentes tâches, comme envoyer des courriels, répondre aux clients ou rédiger un rapport. Vous pouvez aussi relier certaines tâches à certains tarifs horaires; ce qui peut être pratique pour un travailleur autonome jonglant avec plusieurs contrats.

Ces outils vous intéressent? Recherchez simplement le nom d’un d’entre eux dans Google. La plupart ont des versions de base disponibles gratuitement.