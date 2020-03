TVA Sports suspend la production de ses émissions originales

Le Groupe TVA a pris la décision d’interrompre la production de ses émissions originales de la chaîne TVA Sports à compter de mardi pour respecter les plus récentes directives du gouvernement du Québec.

Le premier ministre François Legault a annoncé lundi la fermeture des entreprises jugées non essentielles à compter de mardi à 23 h 59 afin de ralentir la propagation de la maladie COVID-19.

Ainsi, la présentation des émissions quotidiennes «Dave Morissette en direct» et «JiC», de même que le bulletin de nouvelles, sera suspendue jusqu’au 13 avril.

Le Groupe TVA a ajouté que «des employés de TVA Sports sont redéployés à la couverture quotidienne de la crise de la COVID-19 afin d’appuyer les efforts de la salle de nouvelles et de l’équipe du numérique.»

Les téléspectateurs auront droit à une programmation alternative qui misera sur la rediffusion d’événements marquants. La Classique hivernale entre les Bruins de Boston et les Blackhawks de Chicago tenue en 2019, le match des étoiles de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2019 et les trois combats de boxe entre Dave Hilton fils et Stéphane Ouellet sont notamment au programme cette semaine.