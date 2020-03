Une finale haletante

Enfin, direz-vous. La confrontation tant attendue entre Brigitte Francoeur (Julie Perreault) et son agresseur, le psychopathe David Lelièvre (Patrick Hivon), aura lieu ce soir dans l’épisode final de L’Échappée. Une réunion explosive qui prend des allures de véritable thriller.

L’auteure Michelle Allen confie avoir eu beaucoup de plaisir à étirer l’intrigue jusqu’à cette fameuse rencontre entre les deux personnages, qui met un terme à la 4e saison.

« Il faut se rappeler que la série a commencé avec l’agression de Brigitte, explique-t-elle à l’autre bout du fil. L’objectif était de conclure avec cette rencontre. Je pense que ces deux-là avaient des choses à régler ensemble. J’ai eu beaucoup de plaisir à construire ça. »

Michelle Allen a concocté un épisode où le suspense est fort efficace, tout comme l’an dernier, où le feu ravageait le centre jeunesse.

Cette fois-ci, on reste sur le qui-vive à savoir si quelqu’un freinera enfin le tueur en série et manipulateur par excellence David Lelièvre, qui terrorise Sainte-Alice-de-Rimouski depuis plusieurs saisons déjà et qui garde Joëlle (Laurie Babin) sous son emprise.

Un dénouement majeur

On saura également si Noémie (Anick Lemay) décidera d’aller rejoindre son homme au Costa Rica. Ça brasse encore au centre jeunesse, entre Robin (Jean-François Nadeau) et Romy (Sophie Nélisse), qui parviendra à avoir les réponses à ses questions.

Ce n’est pas parce que Sophie (Marie-Soleil Dion) est renvoyée de L’Échappée qu’on en a fini avec elle, souligne Michelle Allen. On verra dans la cinquième saison si elle ira de l’avant avec son projet de foyer de groupe.

Et tout de suite après l’affront entre Brigitte et David, l’épisode se conclut sur une décision majeure d’un des personnages principaux, qui met parfaitement la table pour la suite. Une situation qui laisse beaucoup de questions en suspens. « On a bien des ressorts dramatiques possibles », affirme Michelle Allen, sans vouloir s’avancer sur le sort qu’elle réserve à certains personnages.

Caméo

Michelle Allen, qui a une formation de comédienne, apparaît dans les deux derniers épisodes de son téléroman. Elle incarne la voisine de David Lelièvre, qui reçoit Joëlle chez elle à quelques reprises.

Michelle Allen avait aussi fait un caméo il y a quelques années à la toute fin de Destinées. C’est à cause du sort réservé au personnage — vous verrez ce soir — que l’équipe lui a proposé de le faire. « Je ne l’avais pas du tout écrit pour moi. Mais c’était très amusant », a-t-elle confié en riant.

Inquiétude

Les tournages de la cinquième saison de L’Échappée devaient commencer le mois prochain. Pour l’instant, l’équipe est plongée dans l’incertitude.

L’Échappée est diffusée ce soir, à 20 h, à TVA.