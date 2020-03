Vous avez des questions sur la COVID-19? Nos experts y répondent

La pandémie de ce nouveau coronavirus suscite bon nombre de questions. Les experts de LCN y répondent quotidiennement.

Question : «Je suis enceinte de 13 semaines et je travaille dans un magasin où il y a un service alimentaire. Est-ce que je suis à risque? Puis-je avoir un retrait préventif?» - Nancy

Réponse : «Jusqu’à maintenant, on n’a pas retrouvé la COVID-19 au niveau du placenta, mais on doit être prudent parce qu’on n’a pas eu 40 semaines de recul par rapport à ce virus. Il faut être prudent et on vous recommande d’éviter les contacts. S’il est possible pour vous de travailler sur quelque chose qui ne vous met pas en contact les citoyens, ce serait une bonne chose.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

Question : «Est-ce qu'on doit laver nos vêtements à l'eau chaude ou à l'eau froide? Et le savon à lessive, est-ce assez? On ne peut pas tout passer à l'eau de Javel.» - Cristel

Réponse : «Le savon à lessive est bon, de la même façon que le savon à main fonctionne. De préférence à l’eau chaude, le virus aime moins l’eau chaude. On va mettre toutes les chances de notre côté.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

Question : «Dans mon entourage, une personne, par souci d'économie, dilue la bouteille de savon antibactérien. Qu'en pensez- vous?» - Lucie

Réponse : «Il faut avoir une concentration suffisante. Quand on le dilue, on diminue le pourcentage et on diminue l’efficacité.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

Question : «Nous revenons de la Floride, respectons la quarantaine et sommes en santé. Je veux savoir si nous pouvons faire une petite balade en auto sans contact ni débarquer de l'auto.» - Marcel

Réponse : «Si vous partez de votre maison, les risques ne sont pas très élevés, mais sur le principe, nous demandons aux gens de rester à la maison.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

Question : «Mon copain est camionneur et va aux États-Unis. Que doit-il faire lorsqu'il revient à la maison?» - Marie-Josée

Réponse : «On se lave les mains à l’eau chaude et au savon pendant au moins 20 secondes. Ensuite on peut prendre une douche et laver les vêtements.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»