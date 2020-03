4 trucs pour télétravailler avec des enfants à la maison

Les écoles sont fermées, et probablement pour encore quelque temps, mais vous devez quand même assurer au boulot. Comment rester productif en télétravail alors que vos enfants sont, eux aussi, coincés à la maison ? Quelques conseils.

Créez un horaire bien structuré

Le temps consacré à vos enfants doit absolument être intégré à cet horaire, que ce soit l’heure passée à préparer leurs repas (avec leur aide s’ils sont en âge de contribuer) ou les pauses collation et le temps que vous consacrerez à jouer avec eux. Expliquez-leur cette nouvelle routine : une manière ludique et sympathique de le faire serait de les inviter à se construire eux aussi un horaire en adéquation avec le vôtre ! Pour réussir à tout faire, en prenant en considération que vous aurez droit à un horaire de travail allégé, chose que vous pourrez sans doute négocier avec votre superviseur, il faudra probablement tout de même prévoir un dernier bloc de travail en soirée, une fois les petits au lit. Chaque période de travail pourra difficilement dépasser une heure ou deux, par ailleurs.

Proposez au patron une nouvelle approche

Inutile d’essayer de travailler 40 heures par semaine. Vous n’y arriverez pas avec les enfants, surtout si vous êtes le seul parent à la maison. Il faut plutôt établir des objectifs et travailler en fonction de résultats à atteindre en quelques jours. Vous pourrez, au fur et à mesure, aviser votre superviseur quand ces objectifs seront atteints et établir avec lui de nouveaux buts. Vous devriez désormais penser le travail en fonction des priorités plutôt qu’en plages horaires.

Prenez des pauses avec les enfants

Inscrivez des idées d’activités relaxantes sur des bouts de papier — les enfants peuvent aussi contribuer, c'est même souhaitable pour les motiver —, mettez-les dans un bocal et pigez-en un chaque jour. Voilà une manière sympathique de créer des moments agréables pour tous dans la journée. Les enfants attendront ce rituel quotidien avec anticipation et profiteront autant que vous de ces petits moments de relaxation.

Misez sur des activités créatives

Il va sans dire que vous devrez inciter vos enfants à s’occuper seuls pendant vos périodes actives de travail. Les écrans ne sont pas entièrement proscrits — les enfants et les ados auront peut-être d’ailleurs envie de passer des appels vidéo à leurs amis —, mais vaut mieux prévoir casse-têtes, jeux de société, livres, matériel de peinture ou de coloriage et autres activités constructives et créatives. Rendez le tout attrayant en réaménageant le salon pour que tout ce matériel soit à portée des petites mains.