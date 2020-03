5 astuces beauté pour survivre à la quarantaine

Confinement à la maison oblige: les salons de beauté et les divers spas ferment leurs portes. Pour la période de la quarantaine, il nous faudra tout faire soi-même! De la tête aux pieds, je vous propose un rendez-vous beauté à la maison, avec cinq astuces à faire pour survivre à cette quarantaine.

1. Découvrir les différentes teintures maison

Alors que tous les coiffeurs ferment leurs salons pour une période indéterminée, c’est l’occasion idéale de tester des produits de pharmacie. Si vous avez des cheveux gris ou encore une horrible repousse, vous pouvez soit essayer une teinture complète maison ou encore un spray retouche-racines temporaire. Question de camoufler les racines grises en quelques secondes, il existe une panoplie de produits à petits prix comme le spray Retouche-Racines Temporaire de Schwarzkopf. *Coup de cœur: teinture PHYTOCOLOR, sans ingrédients chimiques - Disponible chez Jean Coutu 17,99$

2. Concocter son propre exfoliant pour le corps

Pot Masson, huile d’olive ou de coco, café et sucre roux. C’est tout ce dont vous avez besoin pour vous préparer votre propre exfoliant pour le corps 100% naturel. Pour optimiser les résultats, vous pouvez y ajouter aussi du gros sel. Cette recette est reconnue pour être un excellent gommage, qui permet de lisser les capitons et de réduire l'apparence de la cellulite. Petit truc: appliquer votre exfoliant maison avant d’embarquer dans la douche. Massez sur une peau sèche et obtenez une peau douce de bébé! On se prépare aux beaux jours, au confort de chez soi! *Coup de cœur: La Maison Lavande exfoliant moussant au sucre – Disponible à 24,95$ en ligne au https://www.maisonlavande.ca

3. Créer un masque hydratant pour les mains et les pieds

Avec le lavage des mains plus fréquent qu’à l’habitude, notre peau peut maintenant avoir l’apparence de celle d’un crocodile. Pour hydrater votre peau, je vous propose un masque ultranourrissant pour les mains et du coup, pour les pieds! Il y a deux façons de le faire. D’abord, vous pouvez vous badigeonner les mains de crème fraîche, d’huile d’olive et de miel pour des mains douces en quelques minutes. Sinon, avant de vous coucher, utilisez votre lotion de corps préférée à base de glycérine et appliquez-le d’une couche épaisse sur vos mains et pieds. Puis, portez pour la nuit des gants ou des chaussettes de coton. Au réveil, retrouvez des pieds et des mains revigorés et doux, doux, doux! *Coup de cœur: Shea Moisture Savon noir africain masque corporel apaisant à 9,97$ - Disponible chez Jean Coutu

4. Recréer une ambiance spa dans sa salle de bain

Rien de mieux qu’un bon bain chaud pour relaxer et oublier tous les tracas. Pour recréer l’ambiance d’un spa, vous pouvez soit ajouter quelques bouchons de bain moussant ou encore des gouttes essentielles d’huile d’eucalyptus. D’ailleurs, l’eucalyptus est reconnu pour ses vertus antiseptiques et est souvent utilisé en cas de rhume, de sinusite, de toux et de bronchite. En outre, vous pouvez ajouter à votre salle de bain des chandelles ou encore des bâtons d’encens pour une expérience maximale. Ah, ce qu’on est bien quand on est dans son bain! *Coup de cœur: Lait de bain Eucalyptus et Lime de l’Atelier Candide – disponible sur https://lateliercandide.ca/ à 20$

5. Imiter une manucure professionnelle en quelques minutes

Que faire de nos ongles? Pour celles qui n’ont pas de patience pour appliquer un vernis durant quelques heures, je vous suggère fortement les faux ongles de pharmacie. Il y en a pour tous les styles, toutes les tendances, toutes les longueurs et toutes les formes. Certaines marques offrent des ensembles qui comprennent séparément la colle, tandis que d’autres ont déjà l’adhésif de consigné sur l’ongle. En quelques minutes, amenez le salon dans votre propre salon! * Coup de cœur pour les imPress Press-on Manicure - Disponible dans les pharmacies à 8,97$