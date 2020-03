Ado en fugue: la police de Repentigny sollicite l'aide des citoyens de Québec

Le Service de police de la Ville de Repentigny demande la collaboration de la population, afin de retracer Sabrina Amara, 17 ans et originaire de Repentigny.



Mme Amara est en fugue du Centre Jeunesse. Il est possible qu’elle se trouve dans la région de Québec. La police de Repentigny n’exclut également pas l’hypothèse qu’elle soit sous l’emprise d’un proxénète.



Un mandat est émis afin de la retourner au Centre Jeunesse.



Elle mesure 1,63 mètre et pèse 57 kilos. Elle a les cheveux bruns et les yeux noirs.

Vous pouvez acheminer, de façon confidentielle, toute information pouvant être utile au Service de police de Repentigny, en composant le 450 470-3600, au poste 0 ou bien par le biais du programme Échec au crime .