Concernant la difficile quête de l’âme sœur

J’ai lu avec intérêt et j’ai sympathisé avec les femmes qui vous écrivent depuis quelque temps concernant leur recherche improductive de l’âme sœur. Particulièrement celle de ce matin qui se plaint d’avoir quitté son mari parce qu’il était ennuyeux, mais qui découvre que depuis qu’il est avec une plus jeune que lui, il est devenu parfaitement épanoui. Par votre réponse, et c’est tant mieux, vous avez tenté de la ramener à sa responsabilité personnelle dans l’atteinte de son propre bonheur.

La quête de l’âme sœur occupe le temps de nombreuses personnesaujourd’hui, comme depuis des temps immémoriaux. Parfois elle porte fruit, mais de façon momentanée. Puis ça recommence. Malgré cela, je considère personnellement que les mauvaises expériences doivent être simplement classées au rayon des « leçons de vie », et ne devraient jamais empêcher qui que ce soit, homme ou femme, de poursuivre sa quête. Car ne nous y trompons pas, les hommes vivent la même chose que les femmes sur ce plan.

On ne doit jamais désespérer. On doit au contraire nourrir notrequête pour qu’elle prenne un autre tournant que celui qu’on lui a toujours donné. Et ça peut se faire par exemple en assistant à des conférences qui deviendront des occasions de rencontrer et d’échanger avec des semblables, également en quête d’une personne à aimer.

J’inciterais tout le monde à ne jamais « se dérober à l’implacable grandeur de la vie » pour emprunter les mots de Camus. Rappelons-nous toujours que la vie est extraordinaire. Mais pour la trouver ainsi, il faut user de philosophie ; être capable de mettre en branle sa raison, si nécessaire ; croire au bonheur et le dire simplement et candidement ; et finalement se vêtir d’une carapace de béton qui nous portera à refuser de désespérer, et qui, en s’ancrant en nous au quotidien, nous procurera un vif sentiment de foi en soi.

Pierre

Je partage entièrement vos propos, en particulier quand vous dites«On doit au contraire nourrir notre quête pour qu’elle prenne un autre tournant que celui qu’on lui a toujours donné ».Car il est bien connu qu’à toujours agir de la même façon on parvient malheureusement toujours au même résultat. Et quand celui-ci est inexorablement négatif, il est temps d’emprunter de nouveaux chemins. Peut-être seront-ils insécurisants ? Mais au moins ils risquent de nous mener vers autre chose que le mur d’avant.