Convention collective: la LNH imitera-t-elle la NFL?

Il reste encore deux saisons avant l'échéance de la convention collective entre la Ligue nationale de hockey (LNH) et son Association des joueurs. Toutefois, la crise actuelle, en raison de la pandémie de coronavirus, pourrait précipiter les choses entre les deux parties.

Du moins, c’est l’opinion du journaliste Elliotte Friedman, de Sportsnet.

En effet, le journaliste croit qu’il y a une possibilité que les deux parties penchent vers l’option de la stabilité, comme ce fut le cas dans la NFL, récemment.

«J’ai une théorie et je l’admets, ce n’est qu’une théorie, a souligné Friedman, mardi. Je pense que la Ligue et les joueurs regarderont l’option de s’entendre sur [le renouvellement d’]une convention collective à long terme. Car je crois qu’il y a beaucoup à perdre pour tout le monde.

«Ils devront trimer dur pour garder le plafond salarial près de ce qu’il est actuellement. Les joueurs verront une immense augmentation de leur contribution en fidéicommis. S’ils ne jouent pas, on parle de 35%, peut-être. Et même s’ils jouent, ce sera plus élevé que les 14% actuellement.»

Mais rien n’est encore acquis. Techniquement, il reste des parties à jouer à la saison régulière. Et il reste les séries éliminatoires. Est-ce que tous ces matchs pourront être disputés lorsque l’action reprendra? D'ailleurs, la Ligue n’a pas encore annoncé de plan en cas de reprise.

«Je crois que, lorsque le moment sera venu, ils tiendront des séries éliminatoires des plus tape-à-l’oeil, pour créer de l’intérêt. Mais je ne serais pas surpris s’ils n’imitaient pas la NFL.»

Récemment, la LNH a allongé de 10 jours la période d’isolement des joueurs et du personnel.

La plus importante ligue de hockey professionnel en Amérique du Nord a suspendu sa saison 2019-2020 le 12 mars dernier en raison de la propagation du coronavirus.