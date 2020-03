COVID-19 : Centraide a besoin de 30 millions $ par mois

MONTRÉAL – Le fonds d’urgence pour la crise de la COVID-19 mis sur pied par Centraide du Grand Montréal a récolté plus de 3 millions $ depuis vendredi, mais l’organisation estime avoir besoin de 30 millions $ par mois – à l’échelle du Québec – pour soutenir les organismes aidant les personnes vulnérables.

• À lire aussi: [EN DIRECT MARDI 24 MARS] Les derniers développements de la pandémie

• À lire aussi: COVID-19: Centraide du Grand Montréal met sur pied un fonds d’urgence

• À lire aussi: Centraide : 15,6 M$ en 2019 pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale

L’assistance financière ira en priorité aux initiatives de sécurité alimentaire. Elle servira aussi à renforcer les services d’aide, d’écoute et de référence.

Mardi, la mairesse de Montréal Valérie Plante a annoncé que la Ville centre et une douzaine d’arrondissements versent 1,19 million $ au fond d’urgence (inclus dans le 3 millions $).

«Les demandes pour les organismes communautaires ont littéralement explosé depuis le début de la pandémie», a fait savoir la mairesse Plante.

«Grâce aux montants récoltés, nous allons pouvoir aider les organismes communautaires éligibles de première ligne, pas uniquement ceux financés par Centraide, à offrir les services essentiels auprès des plus démunis», a indiqué Lili-Anna Pereša, présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal.

Le nombre d’appels à la ligne 211 a aussi triplé, passant d’une centaine par jour à plus de 300 quotidiennement. Les trois quarts des appels proviennent de personnes âgées.

Cette ligne téléphonique sert à diriger les gens vers les organismes et ressources communautaires qui peuvent les aider. Environ 30 % des appels au 211 concernent les besoins alimentaires. Le logement et la santé sont, à peu près à égalité, la deuxième raison la plus fréquente. Suivent ensuite les questions sur l’emploi et le revenu.