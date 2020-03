COVID-19 : Congé sans solde pour les employés de Bombardier

En raison des directives des gouvernements du Québec et de l’Ontario pour faire face à la COVID-19, Bombardier ferme temporairement ses installations non essentielles dans ces deux provinces et met en congé sans solde ses employés.

«Les activités visées par cette suspension incluent les opérations de production aéronautique et ferroviaire de Bombardier au Québec et en Ontario», a précisé l’entreprise par communiqué, mardi matin.

Les employés de ces usines et ceux du siège social dont les fonctions ne sont pas vitales sont mis temporairement au chômage.

«Le chef de la direction ainsi que les membres de l’équipe de haute direction de Bombardier ne seront pas rémunérés. Ce sera le cas également du président du conseil et des membres du conseil d'administration de Bombardier, lesquels ont convenu de renoncer à leur rémunération d’administrateur pour le reste de l’année 2020», a précisé la compagnie montréalaise.

Bombardier a aussi retiré ses prévisions financières pour l’année 2020 en raison de la crise du COVID-19 qui chamboule l’économie planétaire.

«En plus des mesures annoncées aujourd'hui, Bombardier réduit l’ensemble de ses dépenses discrétionnaires, continue de travailler à la clôture des transactions annoncées précédemment et prendra des mesures supplémentaires pour accroître ses liquidités», a affirmé Pierre Beaudoin, président du conseil d'administration de Bombardier.

