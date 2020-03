COVID-19: les mots pour rapprocher les gens

En période de confinement, une enseignante de Québec a eu l'idée de créer des boîtes à poèmes qu'elle accroche avec ses enfants aux arbres du voisinage, pour faire du bien à ses concitoyens par l'entremise de mots.

«J'ai senti le besoin viscéral d'être en action et de contribuer pour reconnecter le monde, dire qu'on n'est pas tout seuls», exprime Catherine Lapointe, enseignante en troisième année à l'école du Campanile, à Sainte-Foy. «Je voulais impliquer mes filles, aussi.»

Catherine a toujours gardé contact avec ses élèves par l'intermédiaire des plateformes numériques. Elle leur a proposé ce défi, à faire chacun chez soi.

Les élèves sont invités à écrire sur de petites boîtes de carton des mots, des poèmes, des pensées. Elle leur suggère ensuite de les accrocher aux arbres, près des endroits passants, afin que les promeneurs puissent les lire et s'en imprégner.

«C'est de répandre les mots et de faire du bien. On crée de la poésie avec les enfants, on sort et on contribue. Je leur dis: “Il y a des gens qui vont lire tes mots. C'est important, ce que tu dis, ça peut faire du bien.”»

Catherine aimerait que l'initiative se répande partout en ville. «Je suis peut-être un peu idéaliste, mais, mon but, ce serait que ça voyage et que ça fasse du bien, et que ça mette en action les enfants.»

Elle estime que cela peut aider à alléger l'isolement imposé. «Il y a comme un besoin de se rassembler, mais on ne peut pas, physiquement. Alors, juste la petite cabane montre qu'on a pris du temps pour l'autre personne. On se rassemble autour des mots.»

Photo Stéphanie Martin

Poème:

Les mésanges ne savent rien de la pandémie

Le printemps et les pins blancs protègent les secrets géants dans des cachettes de fougères

Dans vos mains, la promesse du retour des bernaches et des cabanes dans le bois