COVID-19: une prime de 2 $ l’heure pour les employés d’Olymel

En pleine crise de la COVID-19, l’entreprise Olymel annonce une prime de 2 $ l’heure pour tous ses employés au pays.

Cette prime bénéficiera à tous ceux qui œuvrent aux activités de production porcine, aux opérations d’abattage, de transformation, de transport, de maintenance et d’entreposage, a mentionné l’entreprise par voie de communiqué, mardi.

De plus, Olymel demande à tous ses travailleurs dont la présence physique n’est pas requise sur les lieux de travail de s’acquitter de leurs tâches par le biais du télétravail.

«Comme la population et les gouvernements, nous reconnaissons ainsi le caractère essentiel du travail de nos employés qui malgré des circonstances difficiles sont à l'œuvre pour produire des aliments sains et salubres dont la population a besoin», a indiqué le président-directeur général d'Olymel, Réjean Nadeau.

Cette mesure s’ajoute à plusieurs autres prises ces dernières semaines par l’entreprise pour tenter de limiter la propagation de la COVID-19. Entre autres, Olymel dit mettre en œuvre des mesures de désinfection additionnelles de ses espaces communs comme les vestiaires, les toilettes, les cafétérias ou les navettes de transport.

L’entreprise exige également le confinement obligatoire de 14 jours pour tous les employés rentrant de voyage et les travailleurs étrangers temporaires arrivés après les directives des gouvernements en ce sens. À noter que ceux-ci sont payés durant cette période.

De plus, Olymel a interdit les visites dans les établissements.

L’entreprise emboîte ainsi le pas à plusieurs chaînes d’alimentation qui ont déjà garanti des primes à leurs employés qui sont en première ligne afin de continuer à offrir à la population un approvisionnement adéquat en nourriture malgré l’arrêt de nombreuses entreprises.

Olymel emploie plus de 14 000 personnes dans ses établissements de production et de transformation au Québec, en Ontario, en Alberta, au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan.