«Derek adore ses auditeurs», affirme Joël Bouchard

Comme de nombreuses personnes, l’entraîneur-chef du Rocket de Laval, Joël Bouchard, a visionné l’entrevue que Derek Aucoin a accordée samedi à l’animateur David Morissette.

Aucoin, qui a notamment été analyste de baseball pour la chaîne TVA Sports, livre présentement le combat d’une vie contre un cancer du cerveau. Il a confié, lors de l’entretien, qu’il comptait se battre sans relâche tout au long de ce difficile processus.

Il faut savoir qu’Aucoin et Bouchard sont des amis de longue date, eux qui ont notamment été cochambreurs à une certaine époque.

«J’ai adoré l’entrevue», a d’abord lancé Bouchard lors de son passage à l’émission de TVA Sports Dave Morissette en direct, lundi soir.

«J’ai pu vivre des moments privilégiés avec mon ami Derek. Je suis content de l’avoir vu à la télé. Il aime parler aux gens. Il adore ses auditeurs.»

Bouchard ne s’est pas fait prier pour complimenter son bon ami.

«On a vécu des choses extraordinaires. C’est un gars qui a toujours été là pour moi. Ce qui est beau, c’est de voir qu’à travers cet événement-là [sa bataille contre la maladie], il n’a pas changé.»

«Le travail qu’il fait présentement avec sa femme Isabelle, son petit garçon et le reste de sa famille est remarquable. Je dis souvent qu’Isabelle est comme la PDG de la famille. Derek, lui, c’est l’athlète. Il est habitué en tant que sportif à se faire dire quoi faire. Et il exécute très bien ses tâches!»

À la maison... comme le reste du Québec!

Bouchard est présentement, comme la majorité des Québécois, confiné à domicile en ces temps de pandémie.

Habitué à un horaire des plus chargés, il avoue être un peu déboussolé devant tout ce temps libre. Il n’en demeure pas moins qu’il profite bien de ces nombreux moments qu’il peut passer à la maison.

«On trouve des choses à faire. J’ai fait quelques casse-têtes. Je me suis aussi mis à la cuisine. J’ai fait de la compote de pommes et du pain de viande. On trouve le moyen d’avoir du plaisir.»

L’entraîneur du Rocket a également profité de sa tribune pour lancer un message aux jeunes joueurs de hockey, dont le quotidien est chamboulé depuis quelques jours.

«Message aux joueurs de hockey. Je sais que vous avez de l’énergie. Mais ce n’est pas le temps de faire des matchs de hockey dans le sous-sol. Aux parents: on vous demande d’être des coachs. On doit faire le sacrifice de rester chez nous.»