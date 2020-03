Dollarama augmente les salaires de 10 %

Le détaillant à bas prix Dollarama a annoncé mardi augmenter le salaire de ses employés de 10 %.

«Nous reconnaissons les défis auxquels [nos employés] font face et nous apprécions leur travail incroyable au service des Canadiens dans ces circonstances sans précédent», a indiqué par voie de communiqué Neil Rossy, président-directeur général de l’entreprise québécoise.

La hausse des salaires est entrée en vigueur lundi et sera maintenue jusqu’au 1er juillet pour les employés de magasin et les employés horaires du centre de distribution et des entrepôts.

Dollarama, qui compte près de 1300 magasins au Canada, a aussi été reconnu comme service essentiel au Québec et en Ontario.

Les magasins resteront ainsi ouverts alors que les deux provinces ont décrété lundi la fermeture des commerces jugés non essentiels jusqu’au 13 avril au Québec et au moins jusqu’au 5 avril en Ontario.