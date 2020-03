Coup de cœur

Livres

Contes interdits

photo courtoisie

Les éditions Ada ajoutent deux livres à sa collection Contes interdits : Cendrillon de Sylvain Johnson et Rumpelstiltskin de Maude Rückstühl. Le premier est une version moderne du conte de Cendrillon : une jeune fille est confinée dans un sous-sol d’un salon mortuaire par sa belle-mère et est torturée par ses sœurs. Le second est aussi une nouvelle version du conte du même nom des frères Grimm. On retrouve le fameux démon, un affreux nain, qui se cache sous le lit de Lucia.

Sortis en librairie le 20 mars

Je reste

Album

Neve Campbell – Rouge Pompier

photo courtoisie

Le groupe de Verdun Rouge Pompier revient cette année avec un nouvel album intitulé Neve Campbell. Les gars ont enregistré leur album en partie durant un voyage en Norvège l’été dernier et on en retrouve l’opus tinté par ce périple avec des chansons aux thèmes marins. Sur cet opus, Rouge Pompier poursuit dans sa lignée gagnante avec des riffs de guitare gras et des mélodies accrocheuses.

Sorti le 20 mars

Livre

Pixelosaures

photo courtoisie

Pour occuper les enfants, voici un livre joliment illustré à la manière de pixel-art par Tibor Kárpáti. L’ouvrage d’Adel Varszegi se veut une petite encyclopédie des dinosaures. Chaque créature est présentée par une courte description et un poème farfelu.

Sorti en librairie 2 mars

Musique

Stingray Qello

photo courtoisie

Vous êtes des amateurs de concerts et ça vous manque depuis qu’ils sont tous annulés? Stingray a décidé d’offrir du contenu gratuit sur son application Qello pour un mois. Vous pourrez donc regarder des concerts dans le confort de votre salon, dont Confession Tour de Madonna et Bangerz de Miley Cyrus.

Disponible jusqu’au 18 avril sur l’app Stingray Qello ou au www.qello.com

Film

Mont Foster

photo courtoisie

Le drame Louis Godbout, qui devait sortir en salle le 20 mars, sera plutôt diffusé sur différent service de vidéo sur demande. On y retrouve un couple qui vient de vivre un moment difficile. Mathieu et Chloé ont donc choisi d’aller à la maison de campagne pour reprendre des forces. Cependant, plusieurs incidents ébranlent Chloé qui choisit de s’enfermer. Mathieu, impuissant, a le sentiment de voir sa femme en pleine dérive psychologique.

Disponible sur Vimeo sur demande depuis le 18 mars

Télé

Tortues ninja

photo courtoisie

Yoopa met aussi l’épaule à la roue pour vous aider à divertir vos enfants en débrouillant la chaîne. Une programmation spéciale a aussi été ajoutée avec un film qui sera présenté du lundi au vendredi à 14h. Ainsi, cet après-midi il y aura le film Tortue ninja qui sera présenté. On y retrouvera Leonardo, Michelangelo, Donatello et Raphaël qui feront face à un mystérieux clan de criminels.

Aujourd’hui à 14h sur Yoopa

Album

L’enfer chez les autres – Vice E roi

photo courtoisie

Le duo Vice E roi a fait paraître vendredi un tout nouvel album de neuf compositions originales. Pour cet opus, les musiciens originaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont fait appel à Gabriel Desjardins pour la réalisation. Vice E roi ont créés des chansons aux sonorités pop-folk qui se mélangent parfois à de l’électro.

Sorti le 20 mars

Musique

Dans l’shed à Léon

photo courtoisie

En cette période de confinement, le Festival en chanson de Petite-Vallée a mis en ligne une web-série intitulée Dans l’shed à Léon qui présente des concerts acoustiques qui ont été enregistrés lors de la dernière édition du festival. Dix mini-spectacles sont donc à votre disposition. Vous pourrez entre autres voir Patrice Michaud, Marc Déry, Maude Audet et Caroline Savoie.

Disponible sur festivalenchanson.com/dans-lshed

Poésie

Akena Okoko

photo courtoisie

La Fabrique culturelle a choisi d’aider les artistes avec différents événements. Tous les deux jours, il y aura Les p’tites nuits de la poésie sur leur page Facebook, afin de souligner le Mois de la poésie. Ce soir, Akena Okoko, qu’on connaît comme étant KNLO dans Alaclair Ensemble, offrira de courtes lectures de sa poésie.

Ce soir à 20h sur www.facebook.com/LaFabriqueculturelle.tv