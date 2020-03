Kia Soul: aussi original que pratique

Le Kia Soul est un petit véhicule pratique et peu encombrant qui brille tant par son côté polyvalent que l’audace de son design. En somme, il se veut aussi pratique qu’original !

Le Kia Soul est un modèle au design distinctif qui surfe sur les genres au gré des interprétations des consommateurs. Certains l’associent aux autos compactes, d’autres aux petits camions. Ce mélange des genres plaît visiblement puisqu’il se maintient depuis son lancement parmi les 10 modèles les plus vendus de la catégorie où les analystes de l’industrie l’ont casé : celle des VUS sous-compacts.

Il est d’abord apparu sous la forme d’un concept au Salon de l’auto de Detroit, en janvier 2006, quelques mois avant que l’Allemand Peter Schreyer ne prenne la direction du département de design de Kia. Grâce à ses efforts et à son intuition, ce vétéran d’Audi et Volkswagen a fait de cette marque coréenne l’épicentre du style au sein du Groupe Hyundai (dont Kia faisait partie depuis 1998).

Naturellement, ce n’est pas lui qui a créé le Soul. Cet honneur revient à l’Américain Mike Torpey. Il a esquissé le concept présenté à Detroit et le modèle de série qui en a découlé, qu’on a vu pour la première fois au Mondial de l’automobile de Paris, en octobre 2008.

Lancé dans la foulée des « boîtes à roulettes » qu’étaient le Nissan Cube et le Scion xB, le Soul aurait pu être un feu de paille comme ces derniers. Mais il en est à sa troisième vie ! Son succès tient assurément à sa silhouette réussie, moins excentrique que celle de ses deux ex-rivaux, qui lui a permis de bien vieillir.

Ce petit véhicule a aussi bénéficié de l’aide précieuse d’une bande de... hamsters : ces rongeurs fantasques amateurs de musique pop qui étaient les vedettes des publicités Kia diffusées au petit écran, de 2009 à 2017. Ces personnages animés, qui ont acquis une notoriété proche de celle de Bibendum de Michelin, lui ont apporté un coup de pouce non négligeable.

Photo courtoisie, Kia

PRATIQUE ET ORIGINAL

Bien sûr, le Soul n’aurait pu perdurer s’il n’était pas bien né. Imaginez si, comme le Cube, il avait eu une porte battante peu pratique avec un seuil gênant à l’arrière, ou encore ce curieux plafond à garniture ondulée (à la façon d’une goutte d’eau touchant la surface d’un lac). Les concepteurs du Soul ont plutôt misé sur la simplicité d’un coffre facilement accessible grâce à un hayon bien taillé, mais aussi sur une conception « funky » évoluant avec la mode.

Prenez, par exemple, le Soul GT-Line dont nous avons fait l’essai. Ce modèle de troisième génération lancé l’an dernier reste fidèle au Soul original par son allure anguleuse. Mais sa partie avant adopte des feux diurnes et des clignotants ultraminces à DEL, des optiques à la mode, qui surmontant une large calandre à phares encastrés sur fond bi-ton, alors qu’à l’arrière le hayon est encadré par de grandes optiques en forme de boomerang. Difficile de passer inaperçu avec cela !

Ses concepteurs ont également rendu l’intérieur un peu plus spacieux. Quatre adultes de taille moyenne y trouvent d’ailleurs l’espace nécessaire pour voyager confortablement. L’intérieur se démarque aussi par une insonorisation efficace, mais aussi des matériaux de belle qualité mis en valeur par une finition soignée.

La musique étant associée à ce modèle depuis sa création, ses concepteurs l’ont doté d’un système d’éclairage « d'ambiance sonore ». Ce dispositif personnalisable avec un arc-en-ciel de couleurs émet une lumière douce dans les panneaux de portes. Réservé aux versions Premium et Limited des Soul EX et GT-Line, les quatre versions les plus cossues, il permet même à l’utilisateur d’harmoniser les variations d’éclairage à la musique diffusée par la chaîne audio. Cool !

Cela dit, le confort et l’agrément d’utilisation ne sont pas l’apanage des versions coûteuses puisque la dotation de série comprend, entre autres, un climatiseur, des sièges avant chauffants et les systèmes Bluetooth, CarPlay d’Apple et Android Auto. Par contre, il faut faire abstraction de la version d’entrée de gamme LX et choisir n’importe quelle autre version pour avoir des roues en alliage ou encore des dispositifs d’aide à la conduite comme l’assistance à l’évitement de collision frontale, ou encore un système de détection d’obstacles dans les angles morts et de trafic arrière transversal (très utile en raison de la visibilité arrière réduite).

Photo courtoisie, Kia

UNE MOTORISATION : LA BONNE

Toutes les versions du Soul 2020 partagent un nouveau 4-cylindres atmosphérique de 2,0 L à cycle Atkinson jumelé à une boîte de vitesses automatique à variation continue. Comparativement au moteur de même cylindrée qui animait le Soul EX 2019, ce nouveau 2,0 L livre 14 ch de moins et il développe ses 132 lb-pi de couple (17 de moins) à 200 tours de moins. Le conducteur moyen, qui emploie son Soul pour du « métro-boulot-dodo », n’y verra aucune différence. D’ailleurs, l’accélération de 0 à 100 km/h nécessite toujours entre 8 et 9 s.

Ce moteur répond très bien aux sollicitations et aux reprises, alors que la boîte de vitesses se révèle souple et peu gênante lors de ses montées en régime, un incontournable avec un mécanisme du genre.

Cette nouvelle motorisation serait, par ailleurs, moins énergivore si l’on se fie aux chiffres publiés par ÉnerGuide, le site de Ressources naturelles Canada. Comparativement à l’ancien 2,0 L, qui était jumelé à une boîte automatique à 6 rapports, la cote de consommation moyenne serait passée de 8,7 à 7,9 L/100 km. Cela représente une diminution de 10 %. À titre de référence, notre essai réalisé en hiver a donné une moyenne de 8,9 L.

Photo courtoisie, Kia

DES SOUL « VERTS »

En 2015, le Soul a pris le virage vert avec l’apparition d’une première version électrique. Cette année, Kia en offre deux pour mieux répondre aux attentes d’autant de clientèles différentes.

Le Soul EV Premium, son véhicule électrique d’entrée de gamme, est doté d’un moteur de 132 ch alimenté par une batterie Li-ion de 39,2 kWh qui donne une autonomie optimale de 248 km. Cela en fait un véhicule idéal pour un usage citadin.

Le Soul EV Limited, par ailleurs, dispose d’un moteur de 201 ch procurant des performances plus vives et sa batterie de 64 kWh lui permet de parcourir jusqu’à 383 km, dans les meilleures conditions. Ce modèle-là est mieux adapté aux automobilistes devant parcourir de grandes distances et qui ne veulent pas débourser 75 000 $ à 100 000 $.

L’achat d’un Soul électrique implique donc une réflexion pour faire un choix avisé. Heureusement, ces deux VÉ conservent le côté spacieux et polyvalent des autres Soul, le volume utile maximal de leur coffre n’ayant perdu que 23 L, une différence insignifiante. Ces Soul ont aussi le design... électrisant de leurs contreparties à essence !

Photo courtoisie, Kia

1 million de Kia au Canada

En novembre 2019, Kia Canada a célébré son 20e anniversaire d’existence sur une note festive. Cette entreprise a offert gracieusement son millionième véhicule livré au pays, un Soul GT-Line, à Sonia Blais, une résidente de la région de Sherbrooke qui l’avait acheté !

C’est en 1999 que Kia Canada a été fondé, sept ans après la filiale étatsunienne. À l’époque, ce constructeur coréen offrait aux Canadiens deux modèles compacts : la berline Sephia et l’utilitaire Sportage. Mais au fil des ans, l’offre s’est largement diversifiée. Kia offre désormais 11 modèles petits et gros, dont cinq VUS et trois gammes de véhicules proposant diverses formes d’électrification.

Durant leur première année d’activité, les 43 concessionnaires de Kia Canada ont vendu 1 417 véhicules. Aujourd’hui au nombre de 194 (dont 63 au Québec), ils ont vendu 76 630 véhicules en 2019, soit 5 % de plus que l’année précédente. Le tiers de ces véhicules a abouti sur les routes du Québec.

Photo courtoisie, Kia

FICHE TECHNIQUE

Prix de base

21 195 $ (LX); 22 895 $ (EX); 24 895 $ (EX+); 26 995 $ (EX Premium); 27 595 $ (GT-Line Premium); 28 995 $ (EX Limited); 29 595 $ (GT-Line Limited); 42 595 $ (EV Premium); 51 595 $ (EV Limited).

Transport et préparation

1 795 $

Groupes motopropulseurs

Soul à essence : L4 DACT 2,0 L, 147 ch à 6 200 tr/min, 132 lb-pi à 4 500 tr/min; boîte de vitesses automatique à variation continue. Soul EV : (EV Premium) moteur électrique de 134 ch et batterie Li-ion de 39,2 kWh; (EV Limited) moteur électrique de 201 ch et batterie Li-ion de 64 kWh. Roues avant motrices.

Particularités (Soul à essence)

Suspension indépendante à l’avant; barre de torsion à l’arrière. Freins à disque aux quatre roues. Antiblocage de série. Pneus : P205/60 R16 (LX et EX); P215/55 R17 (EX+); P235/45 R18 (EX Premium et Limited, GT-Line Premium et Limited).

Cotes (Soul à essence)

Empattement : 2 600 mm; longueur : 4 195 mm; largeur : 1 800 mm; hauteur : 1 600 mm. Poids : 1 290-1 393 kg. Volume du coffre : 530-1 758 L. Le constructeur déconseille l’utilisation de ce véhicule pour le remorquage de remorquages. Volume du réservoir à essence : 54 L. Consommation moyenne (Soul, BVA) : 8,9 L/100 km.

Concurrence

Buick Encore

Chevrolet Trax

Fiat 500X

Ford EcoSport

Honda HR-V

Hyundai Kona

Hyundai Venue

Jeep Compass

Jeep Renegade

Kia Seltos

Mazda CX-3

Mitsubishi Eclipse Cross

Mitsubishi RVR

Nissan Kicks

Nissan Qashqai

Subaru Crosstrek

Toyota C-HR

Points forts

Tenue de route agréable

Finition intérieure soignée

Coffre vaste et polyvalent

Points faibles

Visibilité arrière réduite

Pas de systèmes d’aide à la conduite pour la version LX Deux roues motrices seulement

COTES DE L’AUTEUR