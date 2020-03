Les proches de quatre Québécois en voyage dans la jungle équatorienne sans nouvelles

Les proches d’un groupe de quatre jeunes passionnés de pêche partis en voyage au beau milieu de la jungle équatorienne s’inquiètent d’être sans nouvelles d’eux depuis plus de 72 h.

«On est très, très inquiets», laisse tomber Patrick Paulin, beau-père d’Étienne Marier, un des membres du quatuor qui a pris son envol avec fébrilité, il y a plus de deux semaines.

Le jeune homme de 25 ans est accompagné de ses amis Jean-Philippe Desjardins, 26 ans, Simon Sylvestre, 29 ans, et Stéphanie Tremblay, 32 ans.

Ces derniers s’en allaient réaliser un de leurs rêves communs, soit de participer à un camp de pêche de trois semaines dans une jungle, en Équateur. La première ville s’en rapprochant est située à 5 h de bateau, estime M. Paulin.

Leur campement se situe de surcroit au milieu de nulle part. Le village autochtone le plus près est à 20 minutes de marche. Les voyageurs s’y rendaient souvent pour obtenir de l’Internet.

Depuis le début du rapatriement des Canadiens à l’étranger, leur famille ne voulait pas paniquer.

« On comprend la situation. Le gouvernement est débordé. On essayait d’interpeler tous les paliers possibles sans trop mettre de pression », indique celui qui parle au nom de leurs proches et qui est également conseiller municipal de Victoriaville.

Or, depuis samedi, c’est silence radio. Ils n’ont pas pu établir de contacts avec eux.

« Ça vire au cauchemar. On sait que l’armée équatorienne empêche les gens de circuler dans le pays. On sait qu’ils sont débrouillards alors ça nous rassure, poursuit M. Paulin. Mais apparemment que des cas de coronavirus se répandent dans les environs, et les autochtones penseraient que ce sont les Blancs qui propagent le virus. »

« Ont-ils été laissés-pour-compte? » souffle-t-il.

Selon les informations que les familles ont obtenues à force de recherches, un vol décollerait de Quito mercredi, à une douzaine d’heures du campement. Cependant, les familles déplorent de ne pas en avoir été informées par au moins une de toutes les instances gouvernementales qu’ils ont interpelées.

« C’est ce qui a mis le feu aux poudres pour qu’on contacte les médias, raconte le beau-père inquiet. On comprend la situation du gouvernement, mais il y a une urgence. On veut être informé adéquatement. On veut juste un petit coup de main afin de retrouver contact avec les jeunes et les aider à revenir. Ils n’ont pas accès à Internet. »