Médecine et sciences infirmières: les finissants pourraient être appelés en renfort

Les finissants en médecine et en sciences infirmières pourraient intégrer le système de santé rapidement pour participer à l’effort de guerre contre le coronavirus, même s’ils n’ont pas encore obtenu officiellement leur diplôme.

Des discussions en ce sens ont cours entre le gouvernement, les cégeps et universités, et les ordres professionnels concernés.

Les étudiants en médecine et en sciences infirmières, mais également en technique d’inhalothérapie, qui devaient terminer leur scolarité ce printemps pourraient venir prêter main forte au personnel de la santé d’ici peu. Dans certains cas, les stages de fin d'étude ne sont pas complétés en raison de la fermeture des établissements scolaires. Ils pourraient toutefois bénéficier d'une «voie rapide» pour obtenir un permis de pratique.

«Évidemment, nous mettons tout en œuvre pour faire en sorte que ceux qui pourraient mettre l’épaule à la roue dans le système de santé puissent le faire le plus rapidement possible», a fait valoir mardi le porte-parole du ministre Jean-François Roberge.

«En ce qui concerne la situation plus précise des étudiantes et étudiants en soins infirmiers et en inhalothérapie, nous étudions actuellement la question conjointement avec les ministres (Danielle) McCann et (Sonia) Lebel pour trouver la meilleure solution possible», a précisé Francis Bouchard.

S’il appartient aux cégeps et universités de déterminer les modalités qui permettront aux étudiants de terminer leur session d’hiver, le ministère de l’Éducation va les accompagner «pour mettre en place la solution privilégiée».

Au cabinet de la ministre Danielle McCann, on s’est dit «très ouverts» à faciliter l’intégration accélérée de ces futurs professionnels de la santé dans les hôpitaux, en cette période de pandémie.

