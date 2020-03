Peut-on être porteur de la COVID-19 à long terme?

Déjà 26 jours que le premier cas de la COVID-19 a été déclaré au Québec. Plusieurs se demandent toutefois si une fois rétablie, une personne qui a été atteinte peut contaminer d’autres personnes.

«Quand un malade infecté au coronavirus commence à se sentir mieux, il y a encore une période où il est contagieux, mais ça ne serait pas sur des semaines comme d’autres maladies», a expliqué le Dr François Marquis, chef des soins intensifs de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, à LCN.

Le coronavirus comme l’influenza dure de 7 à 10 jours d’après ce que l’on sait pour le moment. «Quand on commence à être malade, on s’enligne pour une très grosse semaine», précise le médecin.

Une fois totalement rétablis, les gens malades de la COVID-19 ne devraient plus être contagieux. «À ce que je sache, il n’y a pas de porteur à long terme asymptomatique. On ne devient pas un porteur chronique de la COVID-19», fais avoir François Marquis.

N’oubliez toutefois, pas les conseils de base entourant le coronavirus: lavez-vous bien et fréquemment les mains, toussez dans votre coude, demeurez le plus possible à la maison et respectez les consignes en matière d’isolement si vous êtes ou croyez être malade de la COVID-19.