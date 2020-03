Quelqu'un essaie de vous en passer une p'tite vite!

Et vous, votre confinement, ça se passe comment? Avec les enfants, si vous en avez, ils ne s’ennuient pas trop?

Vous avez vu passer ces parodies du « Où est Charlie » en temps de pandémie? Le mythique Charlie, tout seul, facile à trouver, quand tout le monde est confiné...

Il existe une forme renversée de ce principe en quelque sorte, dans le monde des médias, de l’information. L’éclipse médiatique. L’attention est tellement portée vers un sujet que les plus coquins (ou mal intentionnés) en profiteraient pour faire passer une nouvelle en douce.

Tsé, imaginons le Canadiens qui congédie son entraineur dans les jours suivant le 11 septembre. Bon, c’est juste un exemple, partez pas en peur, ça vaut juste pour expliquer le principe.

En temps de pandémie, avec les enfants confinés à la maison, on peut faire des jeux. J’emprunte un peu à cela ici.

On est précisément en contexte d’éclipse médiatique, on s’entend là-dessus. Et pourtant, une nouvelle pas banale vous a probablement échappé ces dernières heures. J’ai dissimulé le titre de cette nouvelle dans l’éclipse médiatique (et ses thèmes principaux) représentée ci-dessous (dix mots) :

Covid-19 Restez chez vous coronavirus confinement aplanir la courbe Horracio Arruda Purell Restez chez vous Covid-19 aplanir la courbe Purell coronavirus confinement Covid-19 coronavirus aplanir la courbe Purell Horracio ArrudaCovid-19 Restez chez vous coronavirus confinement aplanir la courbe Horracio Arruda Purell Le Restez chez vous Covid-19 aplanir la courbe Purell coronavirus confinement Covid-19 coronavirus aplanir la courbe Purell Horracio Arruda Covid-19 gouvernement Restez chez vous coronavirus confinement aplanir la courbe Horracio Arruda Purell Restez chez vous Trudeau Covid-19 aplanir la courbe Purell coronavirus confinement veut Covid-19 coronavirus aplanir la courbe Purell Horracio Arruda Covid-19 Restez chez vous accélérer coronavirus confinement aplanir la courbe les forages Horracio Arruda Purell Restez chez vous Covid-19 aplanir la courbe Purell coronavirus confinement Covid-19 coronavirus aplanir la courbe Purell Horracio Arruda Purell confinement coronavirus pétroliers Covid-19 Restez chez vous coronavirus confinement aplanir la courbe Horracio Arruda Purell Restez chez vous Covid-19 en mer aplanir la courbe Purell coronavirus confinement Covid-19 coronavirus aplanir la courbe Purell Horracio Arruda

Puis vous avez trouvé?

Je vais vous aider...

C’est fantastique comment ça fonctionne bien quand même non?

Dans le journal Le Devoir d’hier, le journaliste spécialiste des questions environnementales Alexandre Shields nous apprenait ceci :

« Alors que le Canada est frappé par une crise sanitaire qui monopolise l’attention médiatique, le gouvernement Trudeau poursuit ses démarches pour accélérer les forages pétroliers en milieu marin. Il mène présentement une consultation publique dans le but d’éliminer les évaluations environnementales exigées pour les forages exploratoires à l’est de Terre-Neuve. Au moins 100 de ces forages sont envisagés d’ici 2030. »

Hein?

Ok, le Canada tout entier est sur le point de faire pause, on ferme à peu près tout ce qui n’est pas essentiel, on impose un confinement à la population, car c’est dans l’intérêt supérieur de tous et la voie à suivre pour sortir de cette damnée pandémie, mais pendant ce temps, discrètement, c’est business as usual pour les pétrolières?

Plus loin, le journaliste Shields explique :

« Le gouvernement Trudeau mène une consultation publique en ligne de 30 jours sur un projet de règlement qui permettra d’« exclure » les forages d’exploration pétrolière et gazière d’une évaluation environnementale menée selon les règles actuellement en vigueur en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact. « Le projet de règlement ministériel vise à améliorer l’efficacité des processus d’évaluation du forage exploratoire extracôtier pétrolier et gazier tout en maintenant des normes élevées en matière de protection de l’environnement pour ces projets », précise le document de la consultation, qui se termine le 3 avril.

Est-ce que la consultation se poursuit comme prévu, malgré la crise de la COVID-19 ? « L’Agence d’évaluation d’impact du Canada n’a pas modifié la date limite pour cette période de consultation pour le moment. L’Agence envisagera de prolonger la date limite à la lumière des circonstances liées à la COVID-19 », a-t-on précisé au Devoir.

Le gouvernement Trudeau poursuit donc ses démarches pour alléger la réglementation environnementale qui cible l’industrie pétrolière. »

Ça dépasse l’entendement. L’Agence « envisage » de prolonger la date de cette consultation? Allo??? Il faut la suspendre. Il faut reprendre tout ça après la pandémie. Qui, dans l’état actuel des choses, peut bien s’intéresser à ce processus de consultation??? D’ici au 3 avril, le pays risque bien d’être complètement en quarantaine!

Je vous invite fortement à lire ce texte du Devoir et à dénoncer cette incurie.

Caricature d'Ygreck

On entend souvent dire qu’après COVID-19 il ne nous sera plus possible de mener les choses comme avant, comme si de rien n’était. S’il nous faut apprendre quelque chose de cette mobilisation sans précédent, c’est bien de nous préparer au pire, quand le pire nous pend au bout du nez.

Je sais, je rêve.

Comme certains résistent ou nient carrément que la pandémie existe en ce moment, il y en aura encore après cette COVID-19 pour nier que la crise et l’urgence climatique existent.

Ça fait des années que les scientifiques nous parlent, nous implorent, nous URGENT d’aplanir cette courbe-là.

Je sais, je rêve...

En passant, je me demande ce que pense Steven Guilbaut de cette manière de faire de son gouvernement...