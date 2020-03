Tinder à l’ère du coronavirus

Les Montréalais sont toujours très actifs sur l’application de rencontre Tinder, malgré les mesures de distanciation sociale prônées par le gouvernement du Québec, a pu constater notre journaliste.

Les membres rivalisent d’originalité dans leurs descriptions et invitations pour braver l’isolement obligé par la pandémie de coronavirus. Un jeune homme a même décidé de se faire un costume de «Coronaman» avec des canettes de bière Corona collées sur lui.

De nombreuses descriptions incluaient aussi un clin d’oeil parfois peu subtil à la COVID-19 : «J’ai une grande réserve de papier de toilette à partager»; «Fier propriétaire d’une bouteille de Purell»; «Recherche quelqu’un avec qui partager mes réserves de ramens», pouvait-on par exemple lire sur différents profils.

D’autres proposent de «passer la quarantaine» en leur compagnie et la célèbre expression «Netflix and chill» est plutôt devenue «quarantine and chill». Certains adeptes de voyage précisent également ne pas avoir de symptômes de la maladie, malgré leur passion.

Les phrases d’accroche reflètent l’air du temps : «Comment tu vas en ce temps de crise?» «Tu survis à la quarantaine?» et autres dérivés amorcent souvent la conversation.

«Avant qu’on se parle j’aimerais savoir si tu es atteinte du coronavirus?» a même demandé d’entrée de jeu un prétendant à notre journaliste lors d’un échange de messages. Il s’est ensuite inquiété de la présence de symptômes chez elle.

Rencontres virtuelles

Malgré le resserrement des mesures au cours des derniers jours, Tinder recommandait toujours à ses utilisateurs lundi - dans un message en anglais qui s'insérait entre deux profils - de ne pas oublier de se laver les mains, de garder avec soi du désinfectant, de ne pas toucher son visage et de garder une distance avec les autres gens dans les rassemblements. Aucune mention d’éviter les rencontres en personne.

La plupart des utilisateurs semblent quand même garder les pieds sur terre et proposent une première rencontre par webcam, se réjouissant même du temps «imposé» pour bien apprendre à se connaître. «On peut voir si ça colle ou pas avant de consommer», a lancé l’un d’entre eux.