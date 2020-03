Un adolescent manque à l’appel dans les Laurentides

Un jeune de 17 ans d’Huberdeau, dans les Laurentides, est introuvable depuis vendredi dernier.

Steven Saindon n’a pas été revu depuis qu’il est parti de sa résidence, a précisé la Sûreté du Québec (SQ), mardi, par communiqué.

«Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité», a souligné la SQ.

Steven Saindon a une cicatrice sur la joue droite et une autre sur la jambe gauche. Il mesure 1,70 m (5 pi 7 po) et pèse 61 kg (134 lb). Ses yeux sont bruns et ses cheveux noirs.

La dernière fois qu’il a été aperçu, il portait un manteau de type camouflage vert kaki, un pantalon noir et une tuque noire.

Toute personne qui voit Steven Saindon est priée d’appeler le 911. De plus, toute information à son sujet peut être fournie de manière confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.