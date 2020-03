Un été sans festival?

Le coronavirus aura-t-il raison des festivals à Montréal cet été ? Les mises à pied massives annoncées mardi par le Groupe CH, qui possède le promoteur evenko, laissent présager des prochains mois très sombres pour l’industrie du spectacle au Québec.

Le Groupe CH a indiqué avoir remercié temporairement 60 % de ses employés, soit 275 personnes. Les mises à pied seront en vigueur le 30 mars prochain.

Sachant que l’entreprise compte evenko et l’Équipe Spectra dans ses rangs, il est permis de penser que la grande majorité des spectacles programmés en mai, voire au-delà, seront annulés ou reportés.

« Nous suivons de très près la situation de la COVID-19. Le Groupe CH est déterminé à rappeler ses employés au travail dès que la situation le permettra », a répondu la compagnie par courriel sans vouloir confirmer la situation pour les concerts.

En regardant le calendrier de mai pour evenko, on y voit notamment Paul Piché (1er mai, Place Bell), The Black Keys (8 mai, Centre Bell), Miranda Lambert (9 mai, Centre Bell), ZZ Top (17 mai, Place Bell) et LP (23 mai, Place Bell).

À Montréal, evenko agit à titre de gestionnaire exclusif du Centre Bell et du Théâtre Corona. Il s’occupe aussi de la Place Bell, à Laval, ainsi que l’Étoile Banque Nationale et le Club Dix30, à Brossard. De son côté, l’Équipe Spectra gère L’Astral, le MTelus et M2.

Les Francos en premier

En juin doit avoir lieu le premier festival musical de l’été avec la 32e édition des Francos de Montréal. Et même si l’Équipe Spectra a déclaré il y a quelques jours qu’il était encore trop tôt pour confirmer si le festival se tiendrait comme prévu, l’annonce du Groupe CH a de quoi refroidir les ardeurs des plus optimistes.

Pour le reste de l’été, l’incertitude plane tout autant. Comme promoteur, evenko gère en partie ou en totalité le Festival international de Jazz (en juin), Juste pour rire et Just For Laughs (en juillet), ainsi qu’Osheaga, Heavy Montréal, ÎleSoniq, ‘77 Montréal et LASSO (en août).