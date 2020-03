Hormis des exploits extraordinaires comme les pluies de buts des David Pastrnak et Alex Ovechkin de ce monde, ou encore des matchs enlevants comme ceux de la rivalité entre les Oilers d’Edmonton et les Flames de Calgary, la pandémie de coronavirus prive aussi les amateurs de hockey de certains retours très attendus, comme celui de Vladimir Tarasenko.

Blessé à l’épaule, le joueur-vedette des Blues de St. Louis était censé revenir au jeu en mars ou en avril. À le voir aller, force est de constater que le retour du franc-tireur russe aurait effectivement été imminent, n'eût été l'éclosion du virus.

Yana, l’épouse de Tarasenko, a publié sur Instagram une vidéo de lui en train de répéter des squats en la soulevant sur ses épaules, mardi.

«L’épaule de Vladimir Tarasenko a l’air de bien aller», ont écrit les Blues en partageant la vidéo sur Twitter.

Tarasenko a été opéré l’automne dernier et, initialement, son absence était estimée à cinq ou six mois. Au cours des récentes semaines, il a patiné puis rejoint ses coéquipiers à l’entraînement, si bien que son retour semblait sur le point de se concrétiser. Or, la pandémie de COVID-19 a provoqué la suspension de la saison 2019-2020, le 12 mars dernier.

En 10 matchs en octobre dernier, le Russe a inscrit trois buts et sept aides. Depuis son arrivée dans la LNH avec les Blues en 2012, il a connu cinq saisons de 30 buts ou plus, dont une campagne de 40 buts en 2015-2016.