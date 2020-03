RICHER, Alfred



À Saint-Jérôme, le 23 mars 2020, à l'âge de 96 ans, est décédé M. Alfred Richer, époux de feu Mme Thérèse Jolicoeur.Il laisse dans le deuil ses fils Carol (Diane Lavertu), Mario (Claire Quenneville), Serge et Jocelyn (Josée Marshall), ses petits-enfants Jean-Sébastien, Fanny, Arnaud, Manuel, Mylène, Geneviève, Marie-Ève, ses arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Dans les circonstances actuelles, une cérémonie privée aura lieu à la: