DORÉ, Micheline



À Saint-Eustache, le 13 mars 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Micheline Doré, épouse de feu Rolland Monière et mère de feu Roger Monière.Elle laisse dans le deuil ses filles Carole (Denis Demers), Lyne et Lucie, ses petits-enfants François, Jessica, Daniel, Catherine, Sébastien, Jean-François et Jonathan, ses arrière-petits-enfants Alexie, Nathan, Félix, Chloë-Olivia et Everly-Kate, sa soeur Denise, ses beaux-frères et sa belle-soeur, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au:146, RUE ST-LOUISST-EUSTACHE, QC J7R 1Y2Tél: 514-871-2020www.dignitequebec.comle samedi 4 avril de 15h00 à 17h00. Une cérémonie aura lieu le même jour à 17h00 au salon funéraire.