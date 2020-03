TARDIF, Jean-Guy



À l'Hôpital de la Cité de la Santé de Laval, est décédé, à l'âge de 90 ans, monsieur Jean-Guy Tardif, fils de feu Blanche Laperrière et de feu Arthur Tardif et conjoint de feu Madeleine Hébert.Il laisse dans le deuil ses enfants Jean-François (Madeleine Moraud) et Maryse (Robert Cardinal), sa belle-soeur Liette L'Africain (feu Jacques Hébert), de même que de nombreux neveux et nièces.En hémodialyse depuis 17 ans, il s'est battu avec courage jusqu'à la fin. Malgré toutes ses souffrances et les limites toujours plus nombreuses que sa maladie lui imposait, il a toujours cherché à repousser la mort afin de demeurer le plus longtemps possible auprès de ses enfants Jean-François et Maryse, ainsi que de sa belle-fille Madeleine et de son gendre Robert, qu'il aimait tant.À cause des circonstances actuelles et exceptionnelles liées à la pandémie de la COVID-19, l'exposition ainsi que l'inhumation auront lieu dans la plus stricte intimité, et ce, afin d'éviter tout rassemblement. Lorsque la situation le permettra, une célébration religieuse ainsi qu'un hommage lui seront rendu. Les détails seront communiqués plus tard via les journaux et les médias sociaux.Vos témoignages de condoléances peuvent être acheminés chez Alfred Dallaire | MEMORIA et/ou se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein.Nous tenons à remercier très chaleureusement sa deuxième famille, soit l'équipe dévouée de néphrologues et d'infirmières de l'unité d'hémodialyse de l'hôpital La Cité de la Santé de Laval pour l'attention et la qualité des soins prodigués au cours des années.