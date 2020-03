AREL (WALSH), Lise



À Montreal, 18 mars 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée Madame Lise Arel (Walsh). Elle était l'épouse de feu Guy Arel, et la fille de feu Juliette Vaillancourt et feu John Léo Walsh.Elle laisse dans le deuil ses filles Diane (Gilles) et Linda (Jeb), ses petits-enfants Martin, Emilie, Trinity, Leilak, Imanuel et Félix, ses arrière-petites-filles Lutéa et Éloïse ainsi que plusieurs parents et amis.Suite aux recommandations du gouvernement quant à l'isolement préventif, la famille recevra vos condoléances dans une date ultérieure.La famille tient à remercier le personnel de la résidence Les Floralies de Lachine pour les bons soins prodigués.