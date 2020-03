LAUZON, Paul-Émile



À Montréal, le 21 mars 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Paul-Émile Lauzon, époux de Mme Pauline Dussault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses trois fils Claude (Diane Lefebvre), Daniel (Carole Carrière) et Mario (Maude Coupal); ses petits-enfants Éric et Nancy; son arrière-petit-fils Léo ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de la Résidence Yvon Brunet pour leurs bons soins et dévouement.Étant donné les circonstances actuelles, la famille désire vivre son deuil dans la plus stricte intimité.