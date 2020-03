19 magnifiques photos du monde pour voyager sans quitter la maison

Au cours des derniers jours, nos plans de voyage sont devenus des rêves aussi lointains et inacessibles qu'un souper non-virtuel entre amis!

Mais parce qu'il faut garder espoir - et que de fantasmer à propos de sa prochaine aventure au loin ne brise aucune règle de distanciation sociale -, on vous propose cette liste de lieux naturels spectaculaires à mettre sur votre bucket list... un jour!

19 lieux naturels sublimes pour rêver de voyage et faire le plein de «beau»:

1. ISLANDE

Voici Stuðlagil Canyon, un site islandais qui a longtemps été secret. Fait de colonnes de basaltes imposantes, ce canyon se trouve dans la vallée Jökuldalu, ou vallée des glaciers.

2. VIETNAM

Longue de 9 km, Hang Son Doong est possiblement la plus grande caverne du monde. Une véritable jungle y pousse et on estime qu’il serait possible d’y construire un édifice de 40 étages!

3. AUSTRALIE

Le sud et l’ouest de l’Australie comptent plusieurs lacs roses, dont le lac Hillier, sur l’archipel Recherche, et le lac Macdonnell. Voisin d’une plage aux eaux bleu-vert, ce dernier (que l’on voit sur la photo) se trouve sur la péninsule Eyre.

4. CALIFORNIE, États-Unis

Au coeur de la Sierra Nevada, à la frontière de la Californie et du Nevada, le lac Tahoe fait rêver avec ses eaux translucides, ses plages et ses stations de ski.

5. FRANCE

Connaissez-vous les falaises blanches d’Étretat, sur la côte d’Albâtre, en Normandie? Un joyau français de plus à découvrir... éventuellement.

6. PHILIPPINES

Voici El Nido, dans l’archipel de Palawan, qui est connu pour ses pics aux formes uniques et ses eaux absolument sublimes. Soupirons tous en choeur.

7. NORVÈGE

Au-delà du cercle polaire, l’archipel montagneux des Lofoten est un paradis pour les fans de plein air, de pêche et d’histoire viking.

8. HAWAII, États-Unis

Les plages de sable noir sont nombreuses sur l’île Hawaii (ou Big Island), là où s’élève le volcan le plus actif de tout l’archipel hawaïen. Ici, on voit la belle Punaluʻu Beach.

9. TURKMÉNISTAN

Le cratère Darvaza, ou Porte de l’Enfer, est assurément la réserve naturelle la plus bizarre au monde: il s’agit d’une fosse de gaz naturel dans laquelle on a mis le feu volontairement, et qui brûle depuis... près de 50 ans! L’histoire est ici.

10. SEYCHELLES

L’Anse Source d’Argent est une plage fameuse des Seychelles, îles de l’océan Indien prisées pour les lunes de miel. Elle a assurément vu passer bien des jeunes mariés!

11. ITALIE

Ces magnifiques sources chaudes naturelles - appelées Cascate del Mulino - cascadent au beau milieu de la campagne toscane. On espère que beaucoup d’Italiens pourront aller y trouver un peu de réconfort une fois la pandémie enrayée.

12. UTAH, États-Unis

Les parcs de l’Utah ont tous un côté hypnotisant avec leurs formations rocheuses spectaculaires. Celui-ci s’appelle Goblin Valley State Park et - en temps normal - on peut y camper au milieu des rochers.

13. INDONÉSIE

Dans la province de Java oriental, les chutes Tumpak Sewu sont parmi les plus impressionnantes de l’Indonésie. Le volcan Bromo se trouve à quelques kilomètres de là.

14. MER MORTE

À cheval entre Israël et la Jordanie, la mer Morte, qui est en fait le lac le plus salé du monde, offre des spectacles incroyables, comme cette île de sel cristallisé.

15. TURQUIE

En Cappadoce, les formations rocheuses appelées «cheminées de fée» (et non autre chose!) sont l’attraction numéro 1 et elles cachent souvent des habitations troglodytiques. Les rochers que l’on voit ici se trouvent dans la vallée de Göreme.

16. ARABIE SAOUDITE

Ce pays s'est ouvert au tourisme récemment, en 2019, en créant un nouveau visa pour les voyageurs. Une des attractions mise de l'avant: le désert. Ici, on voit Madain Saleh, une tombe construite par les Nabatéens, le peuple qui a créé Pétra, en Jordanie.

17. KENYA

Le Kenya compte de nombreux parcs et réserves où participer à des safaris animaliers. Ici, on voit le lac salé Bogoria, qui attire l’une des plus grandes colonies de flamants roses de la planète.

18. BRÉSIL

Dans le parc national des Lençóis Maranhenses,on découvre des dunes blanches parsemées de lacs d’eau douce, sur des dizaines de kilomètres carrés, ainsi que des plages désertes.

19. AUTRICHE

La spectaculaire chaîne de montagnes Nordkette, dans les Alpes autrichiennes, se trouve au nord d’Innsbruck. Son plus haut sommet fait 2637 m.