LEMIEUX-CHARPENTIER

Valéda



À Saint-Hyacinthe, le 21 mars 2020, à l'âge de, est décédée Madame Valéda Lemieux, épouse de feu Camille Charpentier, autrefois de Saint-Hugues.Elle laisse dans le deuil ses fils: Denis et Jacques; sa belle-fille: Francine Nadeau; ses petits-enfants: Vincent (Régine Clermont), Caroline (Nicolas Laplante), Julie (Patrice Vinet), Maryline (Massimo Forgione) et Myriam (Marc-André Boulianne) ainsi que ses arrière-petits-enfants: Édouard, Béatrice, Alexis, Emilia, Elliot et Sofia. Elle laisse également une belle-soeur, Rita Vincent (feu Camille Lemieux) ainsi que des neveux, nièces et autres parents et amis.Compte tenu des circonstances actuelles, la mise en crypte ause déroulera dans l'intimité.Considérant les circonstances de pandémie de Covid-19 (coronavirus), nous vous demandons de privilégier les mots de sympathie par le biais de notre site web: www.ubaldlalime.comUne messe de Requiem sera célébrée à la Cathédrale de Saint-Hyacinthe à une date ultérieure.900, AV. BOURDAGES NORDSAINT-HYACINTHE450 774-6417