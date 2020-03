LAPLANTE, Yvon



Le 12 mars 2020 à l'âge de 88 ans, est décédé Yvon Laplante, époux de Pauline Montminy.Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses enfants Michel, Lucie (Alain Dubé), François (Nathalie Chrétien), Linda Desnoyers, sa soeur Lise (Ginette), ses frères Roger (Lina) et Alain (Suzanne), neveux et nièces ainsi que ses amis(es).La famille remercie très sincèrement le personnel et les bénévoles de la maison de soins palliatifs La Source Bleue pour l'attention et les soins qui lui ont été prodigués.En ces temps peu propices aux rencontres, nous préférons unir nos pensées pour lui rendre hommage. Sa présence demeurera dans nos souvenirs et notre mémoire.L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure.www.salonfunerairelfc.com