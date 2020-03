POISSON, Martine



Paisiblement mais trop rapidement, à son domicile de Drummondville, le 10 mars 2020, est décédée à l'âge de 53 ans, madame Martine Poisson, conjointe de monsieur Daniel La Salle, fille de madame Rita Paradis et de feu monsieur Gilles Poisson, domiciliée à Drummondville.Mme Poisson a été confiée au:COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE2625, BOULEVARD LEMIREDRUMMONDVILLE, QC, J2B 6Y4Étant donné les circonstances actuelles et en respect avec les consignes du Directeur de la santé publique, les visites seront reportées à une date ultérieure, veuillez consulter notre site internet pour plus d'information.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil sa mère Rita, son frère Jean-Marc, ses neveux et nièces; les enfants et petits-enfants de son conjoint; ses cousins et cousines; ses amis (es) ainsi que plusieurs collègues de travail et de tennis.Martine tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs du CLSC Drummond pour que sa fin de vie, à la maison, se soit trouvée grandement facilitée.En guise de sympathie, au lieu de fleurs, vos dons à la Fondation de l'hôpital Ste-Croix/Heriot -secteur des soins palliatifs seraient grandement appréciés. Des formulaires sont disponibles en ligne :Tél : 819-472-3730Ligne info-décès 819-477-5924www.jndonais.ca