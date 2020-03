PRATTE, Jean-Paul



À Laval, le dimanche 8 mars 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Jean-Paul Pratte.Il rejoint son épouse Mme Madeleine Champagne, ses soeurs Gisèle et Marcelle et il laisse dans le deuil ses enfants, Louise (Éric), Danielle, Christiane (Étienne) et Jean-Luc; ses six petits-enfants François (Julie), Annie (Robert), Véronique (James), Marie-Christine (Matthew), Jérémie et Amélie; ses deux arrière-petits-enfants Charles et Justine, ses soeurs Yvette, Lise et Françoise; ses belles-soeurs Georgette et Gabrielle, ainsi que plusieurs parents et amis.M. Pratte a travaillé plusieurs années pour l'Underwriters Survey Bureau, puis aux services d'urbanisme des villes de Chomedey, de Laval et de Pierrefonds. Membre émérite de la Société d'histoire et de généalogie de l'Île-Jésus, il a occupé plusieurs postes au conseil d'administration dont la présidence de 1972 à 1976 et de 1981 à 1985.Dû aux circonstances exceptionnelles concernant la pandémie, il sera exposé pour la famille immédiate seulement, puis suivra une célébration religieuse privée au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 ave Des Perron, Auteuil, Laval.L'inhumation aura lieu immédiatement après au Repos Saint-François d'Assise à Montréal.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de La Cité de la Santé de Laval pour l'unité des soins palliatifs.