AYOTTE, Germaine



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès tragique de Mme Germaine Ayotte survenu à Montréal, le 19 mars 2020, à l'âge de 75 ans.Elle était la fille de feu M. Léopold Ayotte et de feu Mme Gertrude Lévesque Ayotte. Elle était l'épouse de feu M. Lucien Desjardins, de même que la mère de feu Annie Desjardins.Elle part ainsi rejoindre ceux qu'elle a aimés.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, plusieurs parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles de Mme Ayotte auront lieu ultérieurement. La date sera mise à jour, dès que possible.Ses proches tiennent à remercier le personnel des unités de neurochirurgie et des soins intensifs de l'Hôpital Général de Montréal, pour leurs bons soins et dévouement