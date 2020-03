DÉCARIE, Dr Pierre A.



À Montréal, le 19 mars 2020 est décédé Pierre Décarie, fils de feu Blanche Dubreuil et de feu Louis Décarie.Précédé par ses frères Gérard et André, ses soeurs Rachel et Louise, il laisse dans le deuil son épouse Colette Duprez, ses enfants Charles (Nathalie Schwartz), Jean-François et Benoît, ses petits-enfants Delphine, Romain et Camille, ses soeurs Monique et Mireille, ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis. En France, il laisse également dans le deuil son beau-frère Jean-Claude Duprez (Denise-Hélène Mansuy), ses belles-soeurs Chantal et Françoise Duprez et leurs enfants.Natif de Notre-Dame-de-Grâce, il était un fier descendant du colon français Jean Décarie, qui participa à la fondation de l'agglomération de Montréal avec Chomedey de Maisonneuve et Jeanne Mance.Après ses études de médecine à la Faculté de Lille (France), il a exercé sa profession à Montréal depuis son cabinet dans le quartier Rosemont et auprès de l'hôpital Bellechasse. Malgré ses horaires de travail contraignants, il a toujours su trouver des occasions de se réunir avec sa famille et ses amis autour du Lac l'Achigan. Tous se souviendront des nombreuses parties de tennis, sorties de ski de fond et soirées animées. Ses rires nous manqueront.Vu la situation actuelle, ses funérailles sont reportées à une date ultérieure. Vous pourrez toutefois déposer vos messages de sympathie, témoignages virtuels et photos via le site commémoratif duhttps://mountroyalcem.permavita.com/site/PierreADecarie.html?s=50